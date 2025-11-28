中職／富邦悍將公布戰力外名單！ 7人不續約
富邦悍將今（28）向中職聯盟提交契約保留球員名單共60人，另有17人未在保留名單之中，其中7位球員確定不予續約。
包括投手3人：賴智垣、陳韋霖、林育辰；捕手3人：楊皓然、姚冠瑋、魏全；內野手1人：黃兆維，悍將球團感謝每位球員過去的貢獻，致上最深的祝福，並盼有更好的個人生涯發展。
未在保留名單內的球員包含確定轉任教練的林哲瑄，以及另外9位球員，分為潘奕誠、黃子宸、藍愷青、黃英奇、歐書誠、陳聖文、李祐賢、郭泰呈、盧柏華。
悍將球團目前持續與這9位球員洽談續約事宜，同時也會依據各隊公布的保留名單外球員，進行整體評估，作為明年度戰力補強的參考方向。
日本職棒洋聯MVP在26日公布，最終由福岡軟體銀行鷹投手莫伊尼洛（Livan Moinelo）所拿下，這是他來到日本的第9季，也是個人生涯首次拿下MVP，並且成為近8年首位拿下MVP的外籍選手。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前