中職》富邦悍將新年度教練團補強 日職名將加入
富邦悍將備戰新球季，今日宣布2026年球季將有3名新任日籍教練加入悍將教練團，分別為森野将彦、酒井忠晴、的山哲也，至於詳細的教練職務分配，以及其他教練團人選的異動或任務調整，則將在日後教練團異動確認後一併公布。
富邦悍將本季戰績僅46勝74敗聯盟敬陪末座，從富邦接手並更名之後，富邦僅於2018打進過季後挑戰賽。日前球團宣佈，陳金鋒辭任總教練一職、由後藤光尊遞補接任。悍將執行副領隊林威助表示：「期盼三位資歷豐富的日本教練的加入，能為悍將及台灣棒球帶來更多成長和啟發。」
前中日龍名將森野将彦在球員時期擁有超過20年日職資歷，守備位置更是多樣，是日職少見的除了捕手外皆有守備紀錄的選手。森野将彦在2017年引退後隔年接任中日龍二軍打擊教練，今年球季主要擔任一軍打擊教練兼任作戰教練，負責影像情蒐分析的任務。
酒井忠晴在選手時期就以出色的守備著名，日本人形容其為能夠在二三壘和游擊之間華麗守備的守備職人。球員生涯引退後曾在2012年至2014年擔任日本獨立聯盟福井奇蹟象的總教練；的山哲也則是在軟銀體系共有17年的捕手教練資歷，在軟銀最具代表性的捕手養成就是綽號「甲斐加農」甲斐拓也選手。
富邦悍將球團表示，森野将彦、酒井忠晴與的山哲也預計於明年球季正式加入教練團，新教練的相關職務與分工細節將於日後公布，悍將執行副領隊林威助表示：「三位教練在日職都有深厚資歷，期盼他們的加入不僅能協助選手進步，也能與台灣教練相互交流，為悍將球隊及台灣棒球帶來更多成長和啟發。」2026年新球季教練團部分，目前球團正持續進行整體評估與調整，待人事案確定後，將一併對外公布。
