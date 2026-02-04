中職》富邦悍將開訓 日籍教頭領軍喊今年不一樣了
富邦悍將今（4）日在嘉義稻江棒球場進行春訓的開訓儀式，宣布2026年度新口號為「Blue Power #不一樣了」，領隊陳昭如說：「大家都有共識，定下新口號。」
全新教練團 一二軍皆為日籍教頭領軍
今年富邦悍將由新任總教練後藤光尊帶領，且不只是後藤光尊，還有包括新加入的森野将彦、酒井忠晴與的山哲也等多明日籍教練所組成的教練團，此外去年退役的林哲瑄，也轉任教練職，負責二軍外野守備兼跑壘教練。
富邦悍將也宣布，范國宸將再度擔任隊長，投手隊長則是曾峻岳，副隊長為戴培峰、陳愷佑，投手是廖任磊、李吳永勤。後藤光尊表示，范國宸是一個很成熟的球員，曾峻岳則希望他展現責任心，當球隊的年輕守護神。
成軍10週年 范國宸誓言戰績起飛
今年悍將成軍第10年，後藤也有感而發說，過去幾個賽季，的確沒有讓球迷們可以開心到最後一刻，非常可惜，「希望他當總教練後，可以讓悍將的球迷們可以一起開心到最後。」
范國宸也宣示，讓戰績起飛的決心，要讓球迷們看到，今年的悍將已經蛻變，這個賽季將會讓球迷們看到與眾不同的全新悍將，富邦悍將不一樣了。
陳昭如也說，希望能打破外界總是戲稱「今年真的不一樣了」的質疑，要真正讓球迷們看到，悍將今年的確真的不一樣了。
