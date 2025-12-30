中職》富邦悍補洋投威戈神 曾情定樂天桃猿卻沒報到

繼昨（29）日續約魔力藍與鈴木駿輔後，富邦悍將持續針對投手進行補強。球團今（30）日宣布新洋投的加入，簽下美國籍投手Aaron Wilkerson，中文譯名為「威戈神」。

威戈神擁有多年美職體系經驗並曾上過大聯盟，也擁有日本職棒及韓國職棒經歷，經驗豐富且熟悉亞洲球風的投手，威戈神預計2月抵達台灣加入春訓。

威戈神是美籍右投手，在美職體系擁有9年資歷，並曾在2017~19年連續3年升上大聯盟出賽。2022年威戈神轉往亞洲發展，加盟日本職棒阪神虎隊，該年在一軍14場出賽拿下5勝、防禦率4.08，2023年從運動家3A出發，季中獲得韓國職棒樂天巨人挖角，韓職首個半季出賽13場拿下7勝、防禦率2.26表現精彩。

本報調查，威戈神即是2020年樂天桃猿曾簽約過的「威克神」。當年因家庭因素未能報到的威戈神，如今選擇加入富邦悍將。

2024年威戈神因表現突出續留巨人，全季32場出賽拿下12勝、196.2局投球是全聯盟最多，防禦率3.84，投出167次三振，優異的內容讓他獲得重返美職體系的機會。

2025年球季威戈神效力美國職棒聖路易紅雀與辛辛那提紅人，整季於3A出賽繳出7勝、防禦率3.89、每局被上壘率1.02的成績，總計投152.2局送出118次三振。

富邦悍將期待威戈神加盟後，能與投手群共同組成悍將新球季的重要先發輪值，為球隊爭取更多勝利。