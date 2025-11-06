中職》富邦換血 後藤光尊、林威助掌權

富邦悍將副領隊兼農場主管林威助（中）2日率日籍教練團久慈照嘉（右起）、根本淳平、後藤光尊、島崎毅賽前到新莊主場觀看球隊練球。（黃世麒攝）

儘管締造隊史首次主場平均觀眾破萬人球季，富邦悍將今年仍繳出上下半季雙雙墊底的失望戰績，球團6日發布人事異動，執教兩年拿下99勝的總教練陳金鋒轉任董事長特助，由日籍教頭後藤光尊接掌一軍兵符，副領隊林威助升任執行副領隊，富邦育樂總經理陳昭如則取代林華韋，出任富邦悍將領隊。

富邦悍將今年再次打出「超越勝負的感動」，畢竟全年勝率3成83，上下半季都墊底的成績，球迷很難靠贏球來獲得感動。不過啦啦隊「三本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞確實帶動場外人氣，締造主場平均10653人入場佳績，而且不只是大巨蛋效應，「新莊城堡」場均也超過8千人。

廣告 廣告

球員時代風光無限的「鋒炮」陳金鋒執教富邦2年，去年拿53勝僅優於新軍台鋼雄鷹，今年再退步到46勝墊底。儘管富邦今年確實傷兵累累，但鋒總不少調度遭到球迷詬病，與領隊林華韋都成為戰績不佳的箭靶，最終也逃不過富邦接手後9年6帥任期都無法超過2年的魔咒。

至於場外營運的成功，被球迷暱稱為「悍將乾媽」的陳昭如在行銷、啦啦隊建置等營運層面，都展現出專業經理人的風範，則被賦予領隊重任。這也是富邦從2016年底接手義大犀牛，由富邦金控董事長蔡明興之子蔡承儒擔任領隊，2022年初換成林華韋後，此一職務再次交給非棒壇出身人士。

新教頭後藤光尊現年47歲，球員時代曾效力歐力士猛牛、樂天金鷲，去年起擔任富邦悍將二軍總教練兼野手總合教練。而被外界視為「未來教頭」的林威助，去年10月進入悍將體系擔任副領隊兼農場主管，則取代郭泰源的執行副領隊職務，與陳昭如扮演「制服組」後盾。