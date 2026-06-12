中職／富邦6:1輾壓統一獅！林澤彬化身城堡守護神

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林澤彬。（圖／富邦悍將提供）





富邦悍將11日晚間在主場迎戰統一獅，雖然前三局遭獅隊先發左投林詔恩壓制，不過從第四局開始展開反攻。其中林澤彬在滿壘機會敲出關鍵安打，第七局再添打點，帶領富邦一路擴大領先，終場以6比1擊敗統一獅。

林澤彬滿壘建功

富邦悍將11日晚間對上統一獅，四局下半1出局滿壘時，林澤彬敲出安打，立刻為富邦帶回2分。球評直呼，林澤彬真的很會打滿壘，這支安打也讓統一獅付出代價。

富邦打線全面甦醒

富邦打線持續發揮，第五局王苡丞也交出好表現。王苡丞在右半邊敲出落地安打，再替球隊送回2分。球評也提到，富邦悍將此役在滿壘機會的把握度相當理想。雖然前三局遭到獅隊左投林詔恩壓制，但富邦成功突破防線，持續擴大領先優勢。

終場6比1勝統一

第七局林澤彬再度敲出安打，替富邦拿下第6分。球評形容，林澤彬今天有夠會打，單場貢獻3分打點。在打線持續串聯下，富邦悍將終場就以6比1擊敗統一獅。

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