中職》布坎南好搶手雙雄都想要 洪一中嘴快透口風

今（10）日台鋼雄鷹舉行春訓開訓儀式，台鋼雄鷹總教練總教練洪一中不小心說溜嘴，布坎南將加盟雄鷹，引發譁然，台鋼雄鷹立刻澄清，布坎南是候選名單之一，強調溝通疏失，對聯盟及富邦球團致歉。

洪一中在新球季開訓時提到，前富邦悍將洋投布坎南將加入，引起媒體與球迷高度關注。台鋼球團隨即澄清，布坎南確實在球團考量的洋將名單之中，但尚未定案，原來，洪一中為展現補強決心，不小心說太快導致外界誤會。

布坎南過去效力富邦悍將多年，是中職知名洋投之一。若最終加盟台鋼，將與王維中、黃子鵬等投手組成新賽季投手陣容，提升整體戰力。

台鋼雄鷹強調，未來若有新洋將洽談，將嚴格遵守聯盟規範，避免再度引發爭議，一切必須依照聯盟「228條款」及尊重富邦球團立場。

「賽格威條款」俗稱228條款，是指受雇於中華職棒的外籍球員，於舊球季結束至隔年02月28日之前，禁止其他球團接觸議約，對違者加以罰款，以維護原合約所屬球團優先議約權增修條文。

台鋼雄鷹表示，內部在訊息傳達上出現疏失，造成外界誤解，並已向富邦球團致上誠摯歉意。

領隊劉東洋也表示，布坎南的確是球團目前的補強首選，但若富邦仍有續約意願，台鋼必須依照程序辦理，不能逕自宣布，所有補強計畫都必須在合法程序下進行。