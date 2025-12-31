中職》年前搞定四洋投！富邦悍將再簽愛力戈

富邦悍將積極做出補強，三天連續簽下四位投手，包含29日確定續約的魔力藍、鈴木駿輔、昨（30）日與威戈神與確定簽約。今日又再度簽下第四位來自委內瑞拉的右投手Erick Leal，中文譯名為「愛力戈」，悍將球團表示，如果人選合適的話，不排除繼續尋覓新戰力。

現年30歲的愛力戈，身高190公分、體重81公斤，為右投右打投手。曾效力小熊隊小聯盟體系多年，2020年因疫情影響賽季中斷後，愛力戈於2021年起轉往墨西哥聯盟發展且成績逐年提升。

2024年球季愛力戈效力於墨西哥紅魔鬼隊（Diablos Rojos del México），單季出賽繳出8勝1敗、防禦率2.91、每局被上壘率1.16的亮眼成績，80.1局投球中送出95次三振，優異表現也讓他獲得重返美國職棒體系的機會。

本季愛力戈效力洋基隊3A，全季出賽28場，完成126.2局投球，拿下8勝、防禦率5.61，並飆出133次三振。雖然防禦率偏高，但良好的續航力與高三振能力，但中職先發普遍沒辦法擁有高局數的體力，可以預期他能夠為球隊的投手陣帶來更大的穩定度。

球季結束後，愛力戈持續前往冬季聯盟維持比賽狀態，近期則確定與富邦悍將完成簽約，也隨即結束冬盟出賽，準備展開來台相關行程及準備手續。

悍將球團表示，期待首次來到亞洲職棒效力的愛力戈來到台灣後，與球隊投手群形成良性競爭，為悍將新球季先發輪值增添戰力。