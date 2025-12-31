中職／年前震撼彈！林立8年1.8億續約樂天桃猿 創隊史最大約

樂天桃猿隊宣布與林立達成共識，簽下為期八年，包含激勵獎金在內，總值高達1.8億的複數年合約。（圖／樂天桃猿提供）





樂天桃猿隊今（31）日正式宣布，與陣中靈魂人物、隊長林立達成共識，簽下為期八年，包含激勵獎金在內，總值高達1.8億的複數年合約。

這份長約不僅是球團對林立的高度重視與肯定，更為樂天桃猿隊的未來發展注入強心針，未來，林立將與桃猿隊「做伙」並肩作戰，攜手開創屬於樂天桃猿的嶄新輝煌篇章。

自2017年季中披上桃猿隊戰袍至今，林立已在球隊效力九個球季。九年來，他以全方位的身手為桃猿隊立下汗馬功勞，累積946支安打、93支全壘打、139次盜壘成功，打擊率更高達傲人的0.340。

廣告 廣告

展望明年球季，林立可望迎接個人生涯千安、百轟的里程碑，持續展現其凌厲的打擊火力。

林立的價值不僅反映在亮眼數據上，他更曾屢獲中華職棒年度大獎肯定，包括打擊王、安打王、打點王、盜壘王、最佳十人以及年度MVP等殊榮，證明其在聯盟中的頂尖地位。

回顧過去，林立曾是前身Lamigo桃猿隊締造三連霸王朝的重要功臣之一；而在今年球季，他更以隊長之姿，帶領隊友們奮力拼搏，成功奪下總冠軍。

林立不僅在場上表現出色，身為隊長，他更是教練團與選手之間不可或缺的溝通橋樑，無論是在凝聚團隊士氣，或是對隊友不藏私地分享精神與技術層面，都展現了高度的責任感與領導風範。

林立不僅是樂天桃猿隊的主力戰將，更是球隊不可或缺的精神支柱。為此，球團展現高度誠意，積極溝通並順利與林立達成八年合約共識。

對於能成功留下這位核心人物，球團感到相當振奮，期盼林立未來能持續發光發熱，與球隊「做伙」為所有10號隊友帶來更多精彩的比賽，共同再創桃猿王朝！

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

快訊／中信兄弟宣布釋出4球員！前經典賽國手也入列

WBC／中華隊祭出史上最強陣容 美媒預測晉級8強

中職／樂天二軍換宿速度驚人！奪冠一軍住18年老大樓成對比

