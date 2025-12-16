中職》一年近70萬美元續約魔鷹 雄鷹補強打線

台鋼雄鷹今（16）日正式宣布，以年薪約69.5萬美元（約合新台幣2190萬元）確認續留洋砲魔鷹（Steven Moya）。台鋼雄鷹領隊劉東洋盛讚，魔鷹的長打能力不可或缺，他是打線的精神領袖、打擊榜樣。

中職進入休賽季後，各隊如何補強、調度人力，成為球迷關注焦點。今年沒有洋將紅利的台鋼雄鷹，在季後簽下行使自由球員權利的黃子鵬後，也確定續約魔鷹，讓台鋼雄鷹打線再度補強。台鋼季後除了簽下自由球員黃子鵬，還補進投手賴智垣、捕手劉時豪2名戰力外球員，增加不少戰力。

全壘打王魔鷹 展現凝聚力

今年34歲的魔鷹，是在波多黎各出生的多明尼加棒球選手，過去曾在美國底特律老虎、日職中日龍、歐力士野牛效力，主要守備位置為外野手及一壘手，他已連續兩年奪下中職全壘打王，去年更贏得全壘打、打點雙冠王。自2024年加盟中職以來，短短兩季魔鷹就累積55支全壘打、167分打點，打擊率接近三成，是台鋼雄鷹打線重要核心戰力。

廣告 廣告

對於能和魔鷹續當戰友，台鋼雄鷹投手陳柏清笑說：「不要打我們就好！」他指出，魔鷹的火力讓投手群既敬畏又安心。陳柏青開玩笑表示，有魔鷹坐鎮打線，除了能減輕投手壓力，投手也少了一個強打者需要面對。內野手曾昱磬更坦言：「魔鷹跟團隊相處融洽，對團隊火力提升不少。」

魔鷹不僅在場上展現驚人火力，在場邊也常以舞蹈和直播互動，拉近與球迷的距離，在南部主場相當具有人氣。劉東洋表示，續約除了是戰力的延續，在主場擁有很好球迷緣的魔鷹，也是對於維持球隊氣氛與主場凝聚力的關鍵。