中職》幸好棄投從打 林安可重炮赴日

統一獅野手林安可（中）9日在台舉行西武獅加盟記者會，社長奧村剛（左）和資深顧問潮崎哲也（右）親自來台。（趙雙傑攝）

林安可（左）穿上73號球衣，開啟旅外生涯，也開心和媽媽擁抱。（趙雙傑攝）

大學時萌生旅外念頭時，還是投手的「混血王子」林安可完全沒有想到，自己最終是靠手中球棒圓夢。所幸統一獅當年慧眼獨具，現在戰績低迷的西武獅需要強打助陣，9日由取締役社長奧村剛為林安可披上西武73號球衣，他也肩負球迷的期待赴日，希望成為首位震撼日職的中職強打者。

2019年第1輪選秀被統一獅挑中，2020年首個完整球季，就改寫王柏融保持的新人單季全壘打紀錄，以32轟拿下中職全壘打王、打點王、新人王，並助統一稱霸台灣大賽。統一獅教頭「大餅」林岳平9日在加盟記者會歡送自家強打赴日，心中想的卻是：「好險真的是選對了，沒有誤到他的路。」

廣告 廣告

餅總說，自己2020年第1次當一軍總教練，就遇到一個「非常棘手」的選手，「他的目標是要當投手也要當打者，是台灣第一個要成為二刀流的選手，我作為菜鳥教練真的不知道怎麼幫助他達到夢想。」結果林安可實現其打擊天賦，一舉拿下全壘打王，林岳平笑說還好沒選投手，不然現在可能剩「餵球投手」。

林安可則說其實沒有什麼好掙扎，因為丟不好早就放棄二刀流，但也不知道可以「打」得這麼好。他也感謝2019年選了自己的代總教練劉育辰，「我以為他選我是要讓我丟，結果他說沒有這個想法，就是想讓大家看我到底多會打，也是謝謝啦！」

林安可去年底提交旅外申請，最後和台灣淵源深厚的西武獅達成複數年約共識。1990年代曾在西武和郭泰源並肩作戰的潮崎哲也，目前以顧問身分負責戰力補強，直說球團日前發布年度口號「打破」，希望林安可能成為符合這個年度口號，以打擊能力來打破障礙、幫助球隊的選手。

林安可說，自己已經詢問早一年赴日的古林睿煬與打過西武的統一投手郭俊麟，也會趁經典賽集訓跟前輩吳念庭請教西武球團文化，希望盡快適應日本環境，今年目標是開季擠入一軍名單並站穩腳步，台灣投手包括古林、徐若熙、宋家豪都想對決，「我會很享受，前提是我們都要在一軍保持健康。」