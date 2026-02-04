中職》悍將不一樣！張育豪喊幹掉戴培峰

富邦悍將經歷過去幾年的失利，4日在稻江棒球場舉行開訓典禮，公布年度口號「不一樣了」迎接10周年，由范國宸重返隊長一職，菜鳥宣言時去年選秀榜眼張育豪霸氣喊出「幹掉戴培峰」展現出旺盛企圖心。

領隊陳昭如在開訓典禮表示：「今年是悍將成軍第10年，希望打造出不一樣的悍將，真的是不一樣了！」總教練後藤光尊坦言，過去10年對富邦悍將球迷來說，「沒有一季是很快樂的過完，今年我會盡最大的努力，讓球迷感覺是開心的一年！」

今年由范國宸再次擔任隊長，投手隊長則是曾峻岳，投手副隊長廖任磊、李吳永勤，野手副隊長戴培峰、陳愷佑。范國宸期許「今年有不一樣的開始、不一樣的結束。」

去年選秀首輪捕手張育豪在菜鳥宣言時霸氣喊出：「幹掉戴培峰」，張育豪解釋是學長豊暐與張進德建議他勁爆一點，「我本來還要喊『超越林岱安』，但是太長了。」此舉並非惡意，而是崇拜之心，想要成為那樣的人，張育豪自曝走下高台腿都在抖。

戴培峰聽到學弟的「嗆聲」後笑說，「很有趣啊！以前我都不敢這樣喊，很開心成為他的目標。」話鋒一轉戴培峰表示以為會說「幹掉林岱安」，又立刻改口「不對，這是我的目標！」