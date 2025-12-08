中職》悍將想挖角王維中 聯手江少慶組夢幻連線

富邦悍將近期補強動作頻頻，繼簽下捕手林岱安、外野手林書逸後，今（9）日又傳出消息，球團有意延攬味全龍左投王維中，若成真，加上即將到期合約的江少慶，將成為新球季最受矚目的投手組合之一。

王維中現年33歲，2020年以中職季中選秀狀元身份加盟味全龍，簽下5年3個月、總值約208萬美元合約。生涯累積122場出賽、366局投球，戰績15勝26敗、防禦率3.64。近三季轉往牛棚，今年僅出賽12場、30.1局，防禦率6.53創下生涯新高，季後遭味全龍放入60人名單外。

廣告 廣告

由於未列入保留名單，王維中新球季薪資不受「最大降幅三成」規定限制，吸引多隊洽談，其中富邦悍將被點名最積極。球團僅低調回應：「針對保留名單外球員補強持續進行中，不針對單一球員評論。」

目前王維中赴美自主訓練，若能改善近年球速下滑問題，預計仍具備單季吃百局以上的投球能力。若加盟富邦，且江少慶也有留下的話，兩人合體將為悍將投手戰力注入強心針，也勢必成為新球季話題焦點。