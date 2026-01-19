中職》悍將持續補洋將 喜獲邦力多、阿部雄大

富邦悍將持續備戰新球季，球團今日宣布兩項補強：簽下來自多明尼加的外籍外野手邦力多（Luis Liberato），以及日本社會人左投手阿部雄大，分別強化一軍打線火力與二軍農場投手深度。

洋砲邦力多加盟 攻守俱佳外野戰力

現年30歲的邦力多為左投左打外野手，2013年起在美國職棒水手隊小聯盟展開職業生涯，2022年轉往教士隊並在3A單季敲出20轟，該年9月登上大聯盟出賽7場。近兩年持續在教士3A穩定出賽，去年則轉戰墨西哥聯盟，季中獲韓職韓華鷹網羅，以替代洋將身份加盟，表現愈打愈猛，最終取得正式洋將資格。

在韓華鷹半季出賽62場，邦力多繳出打擊率0.313、77支安打、10轟、39分打點的成績，守備多擔任中外野手並有7次助殺，攻守俱佳。去年球季結束後，他續戰多明尼加冬季聯盟東方公牛隊，例行賽打擊率0.321，季後賽更火燙，8場比賽打擊率高達0.407，展現穩定火力。

阿部雄大補強農場 育成洋將長期培訓

另一補強為25歲的日本籍左投阿部雄大，曾效力社會人ENEOS隊，去年在社會人大會出賽9場拿下7勝，投53局送出49次三振，最快球速達150公里，並曾在日職選秀會獲得關注。

悍將球團表示，阿部雄大以育成洋將方式簽下，安排在二軍農場進行長期觀察與培訓，期望他能為投手群帶來正向競爭，補強深度。

富邦悍將同時補強一軍與二軍，兩位選手近日皆會陸續抵台參加新賽季的春訓，阿部雄大將於本週加入春訓，而邦力多預計2月抵台與球隊會合。