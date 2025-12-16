中職》接受經典賽徵召 吳念庭：沒思考秒答應

明年三月將開打的世界棒球經典賽，中華隊日前敲定43人訓練營，當中包括多次獲選的台鋼雄鷹內野手吳念庭，他今（16）日坦言，收到經典賽的徵召意願時，自己沒有花時間思考，立刻表示自己100%願意參加，也許願自己想跟大谷翔平對決。

吳念庭受邀參加「玉山全國青棒實務與技術指導研習會」開訓儀式，除了分享自身7年旅日所看到的台日棒球理念差異以外，吳念庭也針對這次經典賽的徵召表示高度參賽意願。

吳念庭坦言，今年年初資格賽時，各國代表隊的陣容都十分強大，在正式預賽一定更強，不過他相信，台灣的陣容也不輸人，在短期對決，各隊都是在伯仲之間，每個人都有機會當英雄，希望明年初透過集訓磨合，讓球隊的狀態調整到最好。

吳念庭2015年時，在日職以第七輪指名加盟西武獅隊，並曾於2021年以傑出的得點圈打擊表現，獲得日媒冠上「得點圈之鬼」的美名。吳念庭去（2024）年重回中職，目前在台鋼雄鷹效力，他也曾獲選2022亞運棒球項目、2023經典賽的中華代表隊資格。

學弟林安可日前確定加盟西武獅，吳念庭表示，林安可有找他討教旅日經驗。西武獅初步規劃是讓林安可先以指定打擊出賽，且林安可是以洋將身分加盟的，會有不小的期待壓力。但吳念庭對學弟非常有信心，他認為以林安可的實力，只要轟出一發全壘打後，適應日職的強度是遲早的事情。

此外，吳念庭還笑說，西武獅沒有像統一獅一樣有開轟的跳舞慶祝儀式，可以專心在打擊上：「安可只要放心的去轟出一支一支的全壘打就好。」他並對林安可隔空喊話，讓他好好享受在日本的每一場比賽。