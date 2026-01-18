中職》接掌味全龍一二軍巡迴教練 古久保健二：現階段最想做的工作

上季率領樂天桃猿奪下總冠軍的教練古久保健二，選擇轉戰味全龍，負責統籌一、二軍的調度與溝通，他今（18）日出席味全龍春訓時提到，「這是我現階段最想投入的工作。」他也期待能協助球員成長，並為球隊注入更多能量。

樂天桃猿奪冠後，並未和總教練古久保健二續約，引起球迷熱議，最後古久保健二決定留在台灣，轉戰味全龍，古久保健二笑說，他接到味全龍的邀請，是非常有緣分的事，期待能透過自身經驗，協助球員成長，並為球隊注入更多能量，「只要自己還有能力，就會持續在CPBL貢獻心力。」

古久保坦言，先前他也曾收到其他球隊的邀請，但最終考量自身立場與規劃，選擇了味全龍，「這也是我現階段最想投入的工作，作為一二軍巡迴教練，我希望能成為球隊一二軍之間的潤滑劑，盡全力幫助球員與教練群在溝通上更加順暢。」

點名李凱威 具潛力優秀打者

聊起味全龍選手，古久保特別點名金手套四連霸、以及上賽季安打王的李凱威，直指他是一名非常優秀的打者，展現出極大的潛力，「味全是一支擁有許多年輕選手的球隊，未來發展性相當高。」

味全龍獲得古久保健二加入後，新賽季的教練團陣容也已經確定，彼得森（Tyger Pederson）出任攻擊統籌教練，擔任總教練輔佐協助攻擊策略規劃與執行；納瓦洛（Jaime Navarro）擔任一軍投手教練。

原投手教練黃亦志轉任投手協調教練，銜接一、二軍投手養成與發展；原野手統籌教練丘昌榮轉任一軍首席教練；林智勝則轉任一軍助理打擊教練，傳承多年實戰經驗，協助年輕選手成長。