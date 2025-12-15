中職》改批藍袍 潛力內野手馬鋼加入悍將

備戰新球季，富邦悍將戰力補強持續進行。繼日前林書逸確定加入後，又有一位中信兄弟球員改披悍將藍袍，今（15）日富邦宣佈與保護名單外球員內野手馬鋼，達成加盟共識。悍將表示，期盼馬鋼加入後能進一步加強內野深度、透過良性競爭為球隊注入更多活力與提升戰力。

一軍出賽機會少 另闢蹊徑尋求新舞台

今年23歲的內野手馬鋼在2020年季中選秀會獲原球團第3指名，但一軍出賽機會不多，過去在兄弟五年的時間，僅在兄弟一軍僅有10場出賽、留下18個打席的紀錄，顯然，一直留在二軍不是選手想要的。

不過馬鋼內野多守位的能力以及在二軍穩定的表現，卻給上季擔任悍將二軍總教練的後藤光尊留下深刻印象。馬鋼今年二軍賽季繳出打擊率2成74、上壘率3成68、長打率4成07，三項數據皆創下個人生涯新高，並曾於4月18日的二軍賽事中完成「完全打擊」，成為中職二軍史上第4位達成此紀錄的球員。

今年球季結束後，馬鋼未列入中信球團60人名單，但包括母隊中信、味全與悍將球團皆有對他開出合約，最後考量到出賽機會，馬鋼於今日與悍將達成加盟共識。預計年底退伍後，明年初即報到備戰球季春訓，為新球季展現最好的表現做好準備。