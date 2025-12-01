中職》教練團大異動 味全龍教練團洗牌

2025休賽季開始不到一個月，聯盟多數球隊皆傳出球團、球員上的大變動。日前才確認隊上投手徐若熙將赴日職軟銀的味全龍，今證實球隊教練團將迎來大改組，外籍的克魯茲、高須洋介和羅曼，以及本土的高孝儀、吳宗峻與林瑋恩都不續約。據悉，除了新科總冠軍教練古久保健二以外，味全龍將網羅大聯盟級別的教練入隊。

2025年帶領樂天桃猿登頂的總教練古久保健二，有高度可能加盟味全龍。（圖／樂天桃猿提供）





味全龍在2025賽季戰績表現不佳，上賽季外原先接連補進朱育賢、陳子豪等大砲級別的選手欲衝擊前段班，但最終卻以55勝64敗1和的成績僅排在聯盟倒數第二。



因此，球團決定改組教練團，希望可以此改善球隊戰績表現，包括投手統籌教練羅曼和打擊教練克魯茲，以及效力6年、一路從內野守備教練升到首席教練的高須洋介等外籍教練都遭撤換。



據悉，味全龍將引進大聯盟體系的教練加入團隊。同時，市場也傳出，新科冠軍教練古久保健二，也被視為有高度可能性會加盟味全，下賽季，預計將看到味全龍教練團「新外援」全新風貌。