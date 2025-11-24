中職／新任教頭人選？是否考慮轉賣球隊 樂天桃猿回應了

樂天桃猿隊今天大陣仗舉辦記者會。（圖／陳耿閔攝）





樂天桃猿24日大陣仗舉行記者會，對外宣布球團高層人事異動，由日本東北樂天金鷲社長森井誠之暫代桃猿隊執行長，強化營運管理架構。不過外界最關注的「球團是否轉賣」議題，樂天高層也在現場正式回應。

樂天集團亞太區執行長葛城崇親自澄清表示：「今天正式宣布，體育事業一直都是樂天集團的核心，我們完全沒有想法要轉賣球隊。」他強調，樂天對桃猿的投入不變，會持續以集團資源全力支持球團發展。

本次人事調整中，原領隊牧野幸輝卸任，由森井誠之在過渡期間暫代執行長。

廣告 廣告

森井表示，接下來會著手全面整頓球團體制，並將重建一個更穩定、透明與有效率的管理系統。他坦言，近期古久保健二閃電卸任監督的處理過程確實有不足之處，「球團內部確實有疏失，未來會一併改善。」

至於新任監督人選，森井透露，球團已積極與多位候選者面談，名單包含日籍與台籍教練，「目前進度先保密，有確定會再公布。」

今日記者會上，除森井接掌代理執行長與牧野卸任外，並未宣布其他人事異動。桃猿本季奪冠後，球團內部接連爆發住宿風波、教頭不續任等事件，引發外界質疑管理不穩。

樂天此回大動作召開記者會，對內宣示整頓、對外明確否認轉賣，象徵球團準備翻開新頁。

更多東森新聞報導

快訊／樂天桃猿明突開記者會！高層將親自出席

樂天桃猿突宣布開記者會！曾豪駒曝：看到新聞才知道

WBC／接到12強冠軍最後一球！朱育賢未獲中華隊徵詢

