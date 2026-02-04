中職》新秀下戰書 張育豪喊話幹掉戴培峰

今（4）日富邦悍將春訓正式啟動，悍將按慣例在開訓時，新秀必須站在前方，以最大最宏亮的聲音，喊話說出自己未來的目標。去年選秀以首輪之姿加入富邦悍將的U-18國手張育豪，霸氣向陣中主力戴培峰下了挑戰書。喊話「我要幹掉戴培峰」。

張育豪基層時期為普門中學出身、曾經代表過U-18中華隊參與國際賽事，他在新秀喊話時的霸氣宣言，讓在場的所有人都大感震驚，對此他表示：「我不是要刺激學長，只是因為崇拜他，所以想以他為目標，其實講完以後我的腿都還在抖。」

戴培峰笑說：「其實滿有趣的，過去年輕時，我沒有這個勇氣，我本來以為他要講林岱安，沒想到會有我的局，很開心能成為學弟的目標。」他十分佩服張育豪的勇氣，也認為他在場上十分認真，希望未來可以一起努力。最後戴培峰補說：「不對，林岱安是我要幹掉的。」

戴培峰因受邀經典賽中華隊的集訓徵召，所以大多時間都待在國訓中心訓練，目前還尚未跟林岱安一起訓練，但他表示，兩人原本就認識，應該不會有太大的問題。

談到未來目標的部分，張育豪表示，希望2年內升上一軍，「但還是要按照球團規劃，不要心急，就按部就班訓練，先在二軍穩定出賽，守備、打擊機制要做好，沒這兩樣剩下都不用跟別人談。」