中職／曾仁和正式披上龍袍！味全龍宣布完成4將合約

味全龍球團今（6）日宣布，先前對外說明之曾仁和、姚冠瑋、賴知頎及陳暐皓四位選手，相關合約程序皆已完成，即日起正式成為味全龍一員。

球團表示，經過整體戰力評估與雙方溝通後，四位選手皆順利完成合約簽署，未來將依照球隊整體規劃，投入團隊訓練與賽季備戰，期待選手在新環境中穩定發揮，為團隊戰力帶來正面助益。

本次完成簽約選手名單包括投手 曾仁和｜背號 55、投手 陳暐皓｜背號 56、投手 賴知頎｜背號 70、以及捕手 姚冠瑋｜背號 65。

此外，味全龍球團已簽回原列於60人保留名單外之球員黃柏豪，後續將依球隊規劃，安排相關訓練與發展方向，持續厚植農場深度，強化整體戰力基礎。

