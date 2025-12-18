中職》曾和仁月薪40萬轉投味全補位 葉君璋盼補徐若熙缺



味全龍今（18）日宣布補進四名球員，其中日前傳出會加盟味全的前大聯盟投手曾仁和，今天也正式官宣。在陣中王牌徐若熙旅日後，他去年所投的114局也將是投手輪值的一大考驗，對此總教練葉君璋表示曾和仁的到來，是球隊現在非常需要的。



曾仁和曾效力美職芝加哥小熊，並於2018年登上大聯盟，返台後在樂天桃猿繳出亮眼成績。但近兩季因傷影響表現，出場都不超過10場。2025年僅出賽9場、防禦率高達10，在季外遭到桃猿釋出不續約。

不過味全龍球團仍看好他的潛力，給予月薪逾40萬元的合約，葉君璋也將他定位在先發上：「今年徐若熙投了100多局，不可能只靠洋投來補，曾仁和算是可以分擔局數，目前明年定位是先發，看他的型態，也是比較適合先發。」



除了曾仁和，球團還為投手陣添加了賴知頎與陳暐皓兩名新血。22歲的賴知頎，曾在2023年短暫升上過一軍，留下8.1局、1勝1敗的成績；而26歲的陳暐皓，上賽季沒有在一軍出賽的紀錄，遭到台鋼釋出。這次轉隊，已經是他四年內穿的第三件新球衣了。



捕手方面，味全龍也補進前富邦悍將主力姚冠瑋。姚冠瑋在2019年選秀進入職棒，曾是悍將主力捕手之一。上賽季因傷勢問題，主要都在二軍作調整。



味全龍補強持續推進，球團已經和曾仁和、姚冠瑋、賴知頎及陳暐皓4位選手初步達成共識。球團表示：「待完成相關程序後，將再對外說明。期盼四位選手加入後，能進一步強化球隊整體深度，透過良性競爭，為球隊注入更多活力並提升整體戰力。」