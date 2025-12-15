中職／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！ 年度口號「做伙 」

中職樂天桃猿奪冠後突撤換日籍教頭古久保健二，球團今（15）日正式宣布，原一軍首席教練曾豪駒升任總教練，同時公布2026年教練團陣容，並揭曉年度口號「做伙 #UNITE」。透過此次調整，期能全面提升團隊效能，凝聚全猿力量，全猿齊心「做伙」備戰新球季。

曾豪駒不僅在去年世界棒球12強賽中帶領中華隊奪冠，並肩負2026年世界棒球經典賽中華隊總教練重任，其卓越的帶兵能力與領導風範深獲各界肯定。他從球員時期至今始終效力於本隊，對球隊運作、球員特性及潛力有深入了解，並與選手建立深厚革命情感，將對強化團隊凝聚力與未來發展產生積極影響。

廣告 廣告

樂天桃猿隊代理執行長森井誠之表示：「我們很榮幸宣布曾豪駒出任一軍總教練。在審慎評估台灣和日本的優秀人才後，我們確信他是最適任的人選。他自2020年起擔任一軍總教練帶領桃猿隊四個球季，最了解這支球隊。曾總在2024年率領中華隊奪下世界棒球12強冠軍，實績卓越。今年擔任一軍首席教練，他以紮實的執教與策略洞察力，展現卓越領導力，幫助球隊拿下總冠軍，我們相信，他將率新教練團隊，帶領樂天桃猿在2026年完成二連霸。」

曾豪駒則回應，「感謝球團的信任與肯定，再次接下帶領球隊這個任務是件不容易的決擇。因為我深信隊上擁有許多優秀且有潛力的選手，我們會一起並肩作戰，延續團隊凝聚的力量，在新球季全力以赴再次挑戰爭取最佳成績，來回報支持樂天桃猿的10號隊友。」

而在新任總教練曾豪駒的帶領下，樂天桃猿教練團進行全面性調整。一軍方面，原一軍打擊教練林政億將出任為首席打擊教練，強化球隊攻擊端表現。同時，原二軍總教練陳彥夆則轉任一軍首席守備教練，負責整體守備指導與強化。此外，球隊新聘紀品宏擔任外野守備兼跑壘教練，提升外野防守與跑壘戰術執行能力。

二軍教練團總教練一職由鄭兆行出任，期許他能帶領年輕潛力選手穩健成長。投手教練方面，由自選手身分退役的黃偉晟以及新聘的王溢正共同擔任，盼其將豐富的經驗與技術傳承給陣中選手。同時，球隊聘請伊藤隆太與許恆瑞擔任二軍體能教練，全面提升選手身體素質。

此外，守備統籌教練陳瑞振、二軍投手教練蔡明晋、二軍捕手教練許禹壕、體能教練李韋慶與陸康其等五位教練，在合約到期後將不續約。球團衷心感謝教練們為球隊的貢獻與付出，並祝福他們未來發展順遂。

樂天桃猿隊期盼透過此次教練團的調整與補強，在新球季能展現嶄新風貌，與所有10號隊友「做伙」並肩，朝著二連霸目標邁進。

樂天桃猿一二軍教練團。圖／樂天桃猿球團提供

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

陳晨威背號求婚啾啾「有你才變成我們」！12朵玫瑰藏愛語 曝近期登記

中職／悍將官宣延攬林岱安！7年5600萬選手+教練約 隊史首位FA加盟

中職／「好好再見」統一獅？傳捕手林岱安7年長約加盟富邦悍將