中職》曾豪駒重掌桃猿兵符 球團喊連霸

樂天桃猿拿下2025年中職總冠軍後，無預警撤換日籍總教練古久保健二，球團15日宣布，由去年帶領中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍的一軍首席教練曾豪駒重返總教練職位。

曾豪駒從2014年開始就在桃猿教練團體系，經歷球隊經營者從Lamigo換成樂天，於2020到2023年擔任過樂天總教練，因為球隊兩度在台灣大賽爭冠失利，2024年轉任二軍總教練，今年則是一軍首席兼打擊教練，國際賽執教經驗也很豐富，去年帶領中華隊在世界棒球12強賽奪冠，也要肩負2026年世界棒球經典賽中華隊教頭重任。

樂天球團表示，曾豪駒卓越的帶兵能力與領導風範深獲各界肯定，尤其從球員時期至今始終效力樂天，對球隊運作、球員特性及潛力有深入了解，並與選手建立深厚革命情感，將對強化團隊凝聚力與未來發展產生積極影響。

曾豪駒回應：「感謝球團的信任與肯定，再次接下帶領球隊這個任務是件不容易的抉擇。因為我深信隊上擁有許多優秀且有潛力的選手，我們會一起並肩作戰，延續團隊凝聚的力量，在新球季全力以赴再次挑戰爭取最佳成績，來回報支持樂天桃猿的10號隊友。」

球團補充，二軍總教練將由鄭兆行出任；樂天代理執行長森井誠之並表示，審慎評估台灣和日本的優秀人才後，確信曾豪駒是球隊目前總教練最適任的人選，相信他將率新的教練團隊，帶領樂天在2026年完成2連霸。