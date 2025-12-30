中職／有美日韓職棒豐富資歷！洋投威戈神加盟富邦悍將
富邦悍將積極備戰新球季外援戰力，今日宣佈簽下美國籍投手Aaron Wilkerson ，中文命名為「威戈神」，威戈神擁有多年美職體系經驗並曾上過大聯盟，也擁有日本職棒及韓國職棒經歷，經驗豐富且熟悉亞洲球風的投手，威戈神預計2月抵達台灣加入春訓。
威戈神來自美國是一名右投手，擁有9年美職體系資歷，並曾在2017~19年連續3年升上大聯盟出賽。
2022年威戈神轉往亞洲發展，加盟日本職棒阪神虎隊，該年在一軍14場出賽拿下5勝、防禦率4.08，2023年從運動家3A出發，季中獲得韓國職棒樂天巨人挖角，韓職首個半季出賽13場拿下7勝、防禦率2.26表現精彩。
2024年因表現突出續留樂天巨人，全季32場出賽拿下12勝、196.2局投球是全聯盟最多，防禦率3.84，投出167次三振，優異的內容讓他獲得重返美職體系的機會。
2025年球季威戈神效力美國職棒聖路易紅雀與辛辛那提紅人，整季於3A出賽繳出7勝、防禦率3.89、每局被上壘率1.02的成績，總計投152.2局送出118次三振，曾在5月獲選國際聯盟最佳單週投手，投球局數和每局被上壘率是聯盟第一，防禦率則是聯盟第二。
富邦悍將球團表示，威戈神其投球風格以穩定控球與多球種搭配見長，近年在各聯盟展現優異的投球穩定度與控球能力，是熟悉亞洲球界的經驗豐富投手，期待威戈神加盟悍將後，與投手群共同組成悍將新球季的重要先發輪值，為球隊爭取更多勝利。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
更多東森新聞報導
TPBL／三上悠亞魅力驚人！夢想家聯2天滿場 總業績破620萬
林書豪揭露退休前內心掙扎 「兒子看到我竟然哭了...」
周杰倫見證下高掛球衣！林書豪：永遠會記得今晚
其他人也在看
CPB》厦門海豚追加兩位前中職球員 陳育軒棄投從打、鄭鎧文第3棒
目標2年後要成立職棒的中國城市棒球聯賽(CPB)，今、明兩天舉行熱身賽，晚上6點半由厦門海豚對上深圳藍襪。其中厦門海豚公布的先發名單，第2棒中外野手陳育軒、第3棒左外野手鄭鎧文都是曾效力中華職棒，先前公布的球員名單並沒有他們兩人，直到今天熱身賽先發打線才出現他們的名字，這使得台灣球員加入CPB又增加人數。TSNA ・ 16 小時前 ・ 8
MLB》道奇賣掉「單季67盜」飛毛腿 空出名額準備再補強
道奇被報導賣出外野手路易茲（Esteury Ruiz）給馬林魚，換取新秀投手馬雷羅（Adriano Marrero）。路易茲是盜壘高手，2023年他以單季67盜勇奪美聯盜壘王，他在2025年被運動家賣來道奇，在小聯盟3A跑出62盜，但在大聯盟只打了19場例行賽。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
「二刀流」提前1個月回歸 大谷曝速球越投越快原因
旅美日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）今年在「二刀流」手術後重返投手丘，日本《NHK》製作特別節目《大聯盟選手大谷翔平 2025》提到，大谷不僅提前一個月啟動投手任務，同時球速也超出預期，背後原因也隨之曝光。太報 ・ 1 天前 ・ 11
WBC》最強後盾！中華隊情蒐小組成員曝光 蔡鎮宇、蔡明晋入列
備戰明年世界棒球經典賽(WBC)，中華隊後勤團隊動起來！情蒐小組部份，有許多新面孔報到，多數是曾效力中華職棒，包括季後未被樂天桃猿放進60人名單的蔡鎮宇。TSNA ・ 21 小時前 ・ 8
MLB》昔小熊303轟重砲9月剛退休 被邀請參加明年WBC
在大聯盟累積303轟的強打者里佐（Anthony Rizzo），已於今年正式退休，不過根據媒體報導，他現在有一個再次復出的機會，因為義大利國家隊跑來詢問他，是否願意在明年3月的經典賽為國效力。里佐大聯盟生涯14個年頭，累積303轟、965分打點，曾效力過聖地牙哥教士、芝加哥小熊及紐約洋基，全盛時期無疑是身披小熊戰袍時，曾連續4個賽季單季敲出超過30轟，甚至拿下過銀棒獎、金手套獎，2016年幫助小熊突破山羊魔咒，成功奪下世界大賽冠軍。里佐生涯晚期則是被交易至洋基隊，不過轉隊後的表現不如預期，2023年是他繼菜鳥年後，首次OPS+低於聯盟平均值，2024年只繳出8轟、打擊率2成28、OPS+82的表現，正因如此，他在休賽季並未獲得球團青睞，2025年都沒有出賽，並在9月正式宣布退休。 On WSCR’s Inside the Clubhouse ,GM of the WBC team Italy Ned Colletti said that he asked former Cub Anthony Rizzo to participate on team Italy this spring.麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 1
中職》台鋼雄鷹補強最積極的一年 戰力究竟提升多少？【肯米專欄】
中職6隊在2025年底陸續完成戰力調整，若同時檢視各隊流失的戰力與補強成果，動作最為積極的，無疑是台鋼雄鷹；相對而言，損失慘重的，則是王牌投手徐若熙轉戰日職福岡軟銀鷹，與王維中離隊的味全龍。本篇文章便以年底補強最多的台鋼雄鷹，來檢視這支隊伍到底提升多少戰力。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
中職／日職洗禮控球1公分誤差被震撼 魔鷹認證千賀滉大「幽靈指叉球」難對付
台鋼雄鷹當家洋砲魔鷹（Steven Moya）近日接受YouTube頻道《Swing Latino MLB》專訪，首度完整談及自己橫跨美國、日本與台灣的棒球旅程，也分享在職業生涯、人生低潮與價值...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前 ・ 3
MLB／馬林魚18歲投手換道奇「腿哥」 他2023年跑出美聯最多67盜
馬林魚30日和道奇完成1筆1換1的球員交易，本季出賽19場的魯易茲（Esteury Ruiz）明年改效力馬林魚，這是他4年大聯盟生涯第5次被交易。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
味全龍》「賓士哥」、魔神樂都改披龍袍？ 領隊丁仲緯尚未證實：整體評估中
傳出味全龍確定網羅前統一獅洋投「賓士哥」梅賽斯(C.C. Mercedes）；而另一方面也傳出樂天桃猿已放棄主力投手魔神樂的優先議約權，龍隊因而展開接觸，對這些傳聞，領隊丁仲緯今受訪時並未證實，僅表示「整體評估中」，不過他表示，扣掉伍鐸，在新球季開打前，預定將簽下4到5位洋將。TSNA ・ 19 小時前 ・ 1
中職》優質右打稀缺年代 全勤吉力吉撈展現重砲價值
台灣職棒2025年左打打席1萬4004個多於右打1萬3071個，對比去年略有均衡，林智勝與胡金龍球季結束後退役，聯盟現役優質右打稀缺狀態，味全龍吉力吉撈鞏冠連續兩年全勤出賽，展現高價值。TSNA ・ 1 天前 ・ 1
MLB》2025年10大新里程碑 大谷翔平生涯250轟
2025年即將結束，大聯盟網站整理今年球季大聯盟球員達成的10大里程碑，其中包括洛杉磯道奇球星大谷翔平以史上第4少場次達成生涯250轟。TSNA ・ 1 天前 ・ 2
中職》未續搶梅賽斯 獅洋投確定有新面孔
相較其他球隊陸續公布續約或新聘洋投，統一獅的補強洋投工作也逐步成形中，除了複數年合約在身的布雷克確定續留，領隊蘇泰安昨也表示，「一定會有新面孔」，待全部敲定後再一併公布。獅隊雖在今年8月31日球員註冊大限之前將布雷克註銷，但他當時就確定明年還有合約在身，可以繼續在台展開第7個中職球季。據悉獅隊除了已自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
專欄／軟銀撒大錢難以拒絕 徐若熙3年後放膽挑戰大聯盟
味全龍25歲本土王牌投手徐若熙加盟日本職棒軟銀隊，本周舉辦加盟記者會，球團高規格禮遇，並且賦予18號王牌投手背號，雖然沒...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 1
中信盃台日高中棒球對抗賽》近1.5萬球迷寒風中應援！中華棒協攜手高野連 允諾臺日青棒長期合作
中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）冠名贊助「2025中信盃臺日高中棒球對抗賽」，四支臺日高中棒球勁旅為期三天的對抗賽事今（27）日圓滿落幕，三天賽事總計近1.5萬人次進場觀賽，用滿場熱情抵禦北臺灣的濕冷低溫。TSNA ・ 21 小時前 ・ 4
富邦悍將備戰新球季！ 確定續約魔力藍、鈴木駿輔｜#鏡新聞
富邦悍將持續佈局新球季的外籍選手戰力。球團在今天(12/29)對外宣布，跟本季有亮眼表現的洋投魔力藍以及日籍投手鈴木駿輔完成續約。兩人新球季，將會持續披上悍將戰袍，攜手為球隊拿下更多勝利。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 1
MLB/道奇送出用不到的盜壘王 換來馬林魚古巴新秀
洛杉磯道奇與邁阿密馬林魚今（30日）發動一筆一換一的交易，23年盜壘王魯伊茲（Esteury Ruiz）前進南灘，道奇這邊則是拿下一名18歲年輕投手馬瑞諾（Adriano Marrero）。中天新聞網 ・ 17 分鐘前 ・ 發起對話
中職》開心迎來江少慶 蘇泰安還分享「小獅子們」好現象
統一獅在選擇江少慶做為損失自由球員林岱安的補償選手後，昨雙方首次正式碰面，領隊蘇泰安除了開心迎來這位大咖生力軍，也很樂見球隊的另一新氣象，「從今年秋訓結束後，幾乎小獅子們都自發性地到球場來訓練，比以往更踴躍。」蘇泰安昨天上午在台南球場和江少慶碰面，會談過程相當融洽，「之前都是在球場上打招呼，沒有這樣自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
韓職》王彥程VS嚴相伯 韓媒說亞援可能衝擊FA
韓國職棒冬季10名亞洲外援全數簽約完成，台灣左投王彥程以年薪10萬美元（約合新台幣317萬元）加盟한화 이글스，KBO的亞援制度新簽約首年度支出上限為20萬美元，韓國媒體《SPORTS朝鮮》28日評論文章認為，亞援選手在韓職屬於薪資很低的外籍選手，如果投手表現不錯，對於FA選手簽約會有影響。TSNA ・ 1 天前 ・ 發起對話
悍將正式續約魔力藍與鈴木駿輔 成績、態度有目共睹
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導富邦悍將持續為新球季布局外籍戰力，球團今（29）日宣布，已與本季表現出色的洋投魔力藍，以及日籍投手鈴木駿輔完成續...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
中日會長盃》長安、二重單日兩勝 東關東4連勝獨走
【賽會特約記者王婉玲報導】2025中日會長盃國際青少棒邀請賽今天(28日)進行第二天賽事，台北市長安國中、新北市二重國中都拿下二連勝，在台灣球隊中戰績最佳，日本球隊東關東4連勝，戰績獨走...智林體育台 ・ 1 天前 ・ 2