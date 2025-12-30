中職／有美日韓職棒豐富資歷！洋投威戈神加盟富邦悍將

富邦悍將今日宣佈簽下美國籍投手Aaron Wilkerson。（圖／富邦悍將提供）





富邦悍將積極備戰新球季外援戰力，今日宣佈簽下美國籍投手Aaron Wilkerson ，中文命名為「威戈神」，威戈神擁有多年美職體系經驗並曾上過大聯盟，也擁有日本職棒及韓國職棒經歷，經驗豐富且熟悉亞洲球風的投手，威戈神預計2月抵達台灣加入春訓。

威戈神來自美國是一名右投手，擁有9年美職體系資歷，並曾在2017~19年連續3年升上大聯盟出賽。

2022年威戈神轉往亞洲發展，加盟日本職棒阪神虎隊，該年在一軍14場出賽拿下5勝、防禦率4.08，2023年從運動家3A出發，季中獲得韓國職棒樂天巨人挖角，韓職首個半季出賽13場拿下7勝、防禦率2.26表現精彩。

廣告 廣告

2024年因表現突出續留樂天巨人，全季32場出賽拿下12勝、196.2局投球是全聯盟最多，防禦率3.84，投出167次三振，優異的內容讓他獲得重返美職體系的機會。

2025年球季威戈神效力美國職棒聖路易紅雀與辛辛那提紅人，整季於3A出賽繳出7勝、防禦率3.89、每局被上壘率1.02的成績，總計投152.2局送出118次三振，曾在5月獲選國際聯盟最佳單週投手，投球局數和每局被上壘率是聯盟第一，防禦率則是聯盟第二。

富邦悍將球團表示，威戈神其投球風格以穩定控球與多球種搭配見長，近年在各聯盟展現優異的投球穩定度與控球能力，是熟悉亞洲球界的經驗豐富投手，期待威戈神加盟悍將後，與投手群共同組成悍將新球季的重要先發輪值，為球隊爭取更多勝利。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

TPBL／三上悠亞魅力驚人！夢想家聯2天滿場 總業績破620萬

林書豪揭露退休前內心掙扎 「兒子看到我竟然哭了...」

周杰倫見證下高掛球衣！林書豪：永遠會記得今晚

