中職／林安可赴日挑戰！潘武雄盼林培緯、朱迦恩補上火力缺口

2 月 1 日統一 7-ELEVEn 獅隊在台南棒球場全員開訓，除了正在參與經典賽中華隊集訓的教練、選手外，包含老將陳鏞基與中生代蘇智傑都回歸球隊。

本季因主砲林安可旅日，而老薑陳鏞基宣布將在 2026 年球季結束後正式引退，打擊火力面臨新挑戰。球隊打擊教練潘武雄特別點名期待林培緯、朱迦恩，期待他們能把握機會補上戰力缺口。

2025 年潘武雄正式接任一軍打擊教練，並於當年 10 月底赴沖繩參與日職北海道火腿鬥士隊秋訓，這也是潘武雄首度海外學習進修，歷經 12 天學習之旅，潘武雄對火腿隊身材養成跟飲食管理留下深刻印象。

他提到火腿對二軍和育成選手肌肉量、體脂肪非常要求，三餐都是蛋白質，從身材養成開始，再慢慢加上技術。

新球季獅隊打擊戰力少了林安可，潘武雄教練看好外野手朱迦恩、陳維祥，以及內野重砲林培緯補上火力空缺。

朱迦恩具長打實力，潘武雄提到，他常鼓勵朱迦恩，只要擊球穩定度好，其實他的打擊力量不會輸給林安可，希望朱迦恩能相信自己。

22 歲林培緯是獅隊期待的新生代內野重砲，自 2022 年選秀加入後，球隊相當重視林培緯的養成，潘武雄認為他的打擊力量沒話說，主要是在場上的一些觀念，並找到屬於他的打法。

林培緯去年開季從一軍出發，3 月底拿到生涯首次單場最有價值球員，不過 4 月中因腳踝扭傷下二軍後，在一、二軍上上下下，2025 年球季在一軍出賽 18 場，57 個打數敲出 11 支安打，包括 1 支全壘打，打擊率 0.193。

「儘管成績看起來不是這麼的好看，但心境轉變對我來說是收穫最多的一年。」林培緯以更踏實的心情過每一天，對於新球季目標，他則希望自己健健康康打完一整個球季。

除了朱迦恩、林培緯外，首席教練郭俊佑與打擊教練潘武雄都點名 18 歲新秀王翾佑。王翾佑去年從麥寮高中畢業後，在選秀會上獲獅隊第三輪指名。

178 公分的王翾佑守備以三壘為主，郭俊佑教練認為他身體素質很不錯，加上平時跟著球隊訓練結束後，經常留下來自主特守、特打，展現強大企圖心。

