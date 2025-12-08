中職》林岱安、林書逸加盟富邦 台鋼：少了些緣份

中華職棒富邦悍將在休賽季持續補強，繼日前以七年合約網羅自由球員捕手林岱安後，球團再度宣布簽下前中信兄弟外野手林書逸。此舉不僅強化了捕手陣容，也讓外野深度更為完整，展現球團備戰新球季的決心。台鋼雄鷹領隊劉東洋則表示，雖然曾第一時間提出合約邀約，但最終未能成功網羅，感慨「感覺少了一些緣份」，並強調仍祝福林書逸在富邦能有好的發展。



現年33歲林岱安，具備豐富的一軍經驗與防守能力，被視為悍將捕手群的重要支柱。而林書逸則有九年一軍資歷，2022年出賽85場，擊出80支安打，繳出2成93打擊率，並在台灣大賽中展現不俗表現。雖然近年出賽空間縮減，但他仍具備穩定打擊與外野守備能力，對悍將而言是即戰力的補強。



林岱安以七年5600萬的合約+教練約，加盟富邦悍將。（圖／富邦悍將提供）

值得一提的是，林書逸在今年球季結束後未進入中信兄弟的保留名單，台鋼雄鷹也曾在季外展開林書逸的追逐，最後基於出賽空間的考量沒能將人帶回家鄉打球，領隊劉東洋表示「少了些緣份」。



林書逸曾在2022年中信兄弟封王時大喊「我不要去台鋼！」因而受到球迷熱烈討論。當時台鋼雄鷹才剛成軍，林書逸得從二軍開始出發，因此意願不高，對於這次搶人失敗，劉東洋強調，雖然未能合作，但仍祝福林書逸在富邦的第二階段職涯能有好的發展。



悍將接連展開戰力補強，也讓球隊開始朝著新賽季備戰的方向邁進。林岱安與林書逸的加盟，不僅為球隊注入經驗與深度，也讓新球季的藍袍陣容更具期待。針對保護名單外球員的評估也持續進行，目前已有鎖定人選展開接洽，為明年球季做好更完整準備。