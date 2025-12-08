中職》林岱安、林書逸加盟富邦 台鋼：少了些緣份
中華職棒富邦悍將在休賽季持續補強，繼日前以七年合約網羅自由球員捕手林岱安後，球團再度宣布簽下前中信兄弟外野手林書逸。此舉不僅強化了捕手陣容，也讓外野深度更為完整，展現球團備戰新球季的決心。台鋼雄鷹領隊劉東洋則表示，雖然曾第一時間提出合約邀約，但最終未能成功網羅，感慨「感覺少了一些緣份」，並強調仍祝福林書逸在富邦能有好的發展。
現年33歲林岱安，具備豐富的一軍經驗與防守能力，被視為悍將捕手群的重要支柱。而林書逸則有九年一軍資歷，2022年出賽85場，擊出80支安打，繳出2成93打擊率，並在台灣大賽中展現不俗表現。雖然近年出賽空間縮減，但他仍具備穩定打擊與外野守備能力，對悍將而言是即戰力的補強。
值得一提的是，林書逸在今年球季結束後未進入中信兄弟的保留名單，台鋼雄鷹也曾在季外展開林書逸的追逐，最後基於出賽空間的考量沒能將人帶回家鄉打球，領隊劉東洋表示「少了些緣份」。
林書逸曾在2022年中信兄弟封王時大喊「我不要去台鋼！」因而受到球迷熱烈討論。當時台鋼雄鷹才剛成軍，林書逸得從二軍開始出發，因此意願不高，對於這次搶人失敗，劉東洋強調，雖然未能合作，但仍祝福林書逸在富邦的第二階段職涯能有好的發展。
悍將接連展開戰力補強，也讓球隊開始朝著新賽季備戰的方向邁進。林岱安與林書逸的加盟，不僅為球隊注入經驗與深度，也讓新球季的藍袍陣容更具期待。針對保護名單外球員的評估也持續進行，目前已有鎖定人選展開接洽，為明年球季做好更完整準備。
其他人也在看
中職／中信兄弟戰力外林書逸找到新東家 富邦悍將確定網羅入隊
中信兄弟外野手林書逸，近年來因為受傷再加上表現不佳，大多都在二軍打拚，今年曾因為守備失誤後的態度引發球迷不滿，季末中信兄弟沒有將他放在60人保護名單，富邦悍將8日宣布確定網羅林書逸入隊。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 19 小時前 ・ 7
前道奇賽揚終結者力挺日籍三本柱參賽！「棒球需要他們」
體育中心／王人瑞報導前道奇明星終結者岡耶（Eric Gagne）力挺大谷翔平等日籍三本柱參加經典賽！他說：「看到世界上最好的球員穿上國家隊球衣對壘，會是最有趣的事情，這是推動棒球運動發展所必須的。」FTV Sports ・ 1 天前 ・ 3
徐若熙赴日職高機率穿「平成怪物背號」 3年3億加盟軟銀鷹有望延續熟悉號碼
體育中心／黃崇超報導前味全龍王牌投手徐若熙確定明年球季旅日打拚，新東家軟銀鷹展現強大誠意，開出一份3年15億日幣（約台幣3億元）的大型合約，擊敗眾家勁敵成功網羅「龍之子」。軟銀鷹今天（8日）公布新入團支配下選手的背號，截至目前都還沒有人使用14號和18號，外界猜測在日本象徵王牌投手的18號高機率保留給徐若熙，不僅過去「平成怪物」松坂大輔穿過，也讓徐若熙能沿用自己從學生時代就使用的熟悉背號。FTV Sports ・ 4 小時前 ・ 6
樂天桃猿》確定續留！威能帝再戰2年 魔神樂持續溝通
樂天桃猿與王牌投手威能帝達成2年合約共識，雙方簽約完成，另魔神樂部份，球團也跟他保持良好的溝通聯繫，其他如波賽樂、凱樂，持續觀察中。TSNA ・ 5 小時前 ・ 發起對話
MLB》水手送走大物新秀Ford 40人名單捕手僅剩Raleigh一人
西雅圖水手在大聯盟冬季會議前夕拋出重磅交易，將球隊排名第4的大物捕手新秀Harry Ford和新秀投緯來體育台 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬盟》台灣山林從墊底逆襲第3名 彭政閔感受到新世代的不同
冬季聯盟台灣山林在例行賽事墊底，因為韓國職棒聯隊提前回國，山林進入4強排名賽，最終在季軍戰逆轉海洋，總教練彭政閔賽後受訪表示，感受到新世代的不同，「主觀意識比較重。」更需要時間讓雙方去傾聽、溝通，融入彼此去整合。TSNA ・ 22 小時前 ・ 2
MLB》Jeff Kent進入名人堂 Bonds、Clemens再度落選
美國棒球名人堂今天公布今年當代棒球時代委員會票選結果，最終只有大聯盟史上轟出最多全壘打的二壘手Jeff Kent入選。備受矚目的Barry Bonds、Roger Clemens雙雙再度落選。TSNA ・ 7 小時前 ・ 6
WBC》大谷翔平投與不投影響日本隊名單配置 井端弘和：備妥兩套方案
世界棒球經典賽(WBC)日本隊監督井端弘和今出席在日本埼玉舉辦的「NIPPON EXPRESS × SAMURAI JAPAN」棒球教室活動，針對已確定參加明年3月經典賽的大谷翔平屆時角色表示，希望他能以「二刀流」投入比賽，但強調最終決定仍將依照身體狀況及本人意願而定。TSNA ・ 17 小時前 ・ 7
道奇「日籍三本柱」大場面沒在怕！官網公布季後賽最佳球員排行山本奪冠
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒洛杉磯道奇最後在G7擊敗藍鳥拿下隊史第九冠，不僅完成2連霸美夢，更成為近25年來首支完成此成就球隊，明年將朝三連霸目標邁進，而日籍三本駐「日籍三本柱」山本由伸、大谷翔平以及佐佐木朗希在季後賽的表現相當突出，今天聯盟也公布季後賽最佳球員排行榜，三位日籍選手都在榜上。FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 4
MLB》海盜有意簽大咖自由球員Kyle Schwarber 傳開出4年超過1億美元報價
MLB美國職棒大聯盟冬季會議進行中，8日MLB官網撰文指出，今年球季國聯中區墊底的匹茲堡海盜有意網羅自由市場的其中一尾大魚Kyle Schwarber，文中提到《The Athletic》記者Ken Rosenthal報導，海盜提出4年預期超過1億美元的報價。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
MLB》大谷翔平球員卡拍賣 1天就破百萬美元刷新紀錄
4連霸全票MVP洛杉磯道奇投打二刀流球星大谷翔平聲勢如日中天，相關商品價值也水漲船高，他親筆簽名限量1張的黃金標誌球員卡，拍賣開始後1天就達百萬美元新紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 2
冬盟／全軍覆沒！台灣海洋、山林都遭逆轉 冠軍賽上演日本內戰
亞洲冬季聯盟6日進行季後賽，例行賽第1名的日本社會人交手墊底的台灣山林隊，7局上台灣山林才靠張士綸的2分砲逆轉，然而7局下日本社會人就灌進5分搶回領先，最終以7：5擊敗台灣山林，本屆冬盟冠軍戰台灣全軍覆沒，將由日本社會人對決日職聯隊，上演「日本內戰」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
MLB》藍鳥世界大賽敗道奇季後狂補強 鎖定重砲岡本和真
大聯盟多倫多藍鳥在今年世界大賽敗給道奇後，休賽季積極補強，把目標對準透過入札制度挑戰大聯盟的讀賣巨人重砲岡本和真。TSNA ・ 1 天前 ・ 1
中職》日本社會人冬盟冠軍 絢麗煙火施放象徵完美落幕
2025年亞洲冬季棒球聯盟由兩支日本隊伍爭奪最終冠軍，日職聯隊與日本社會人展現傑出棒球實力，在冠軍戰緊咬分差，打完前7局難分勝負，直到8局下社會人猛攻，一口氣打下4分大局奠定勝基，最終以5比2擊敗日職聯隊，奪得隊史在冬盟第二冠。Yahoo奇摩運動 ・ 17 小時前 ・ 2
中職／威能帝回來了！樂天桃猿確定簽2年續約 力拚衛冕重要關鍵
樂天桃猿今年重回冠軍榮耀，即便季末有一連串風波，不過近期也逐漸平息，開始著手備戰新賽季陣容，年度MVP王牌洋投威能帝8日確定以2年續約，繼續效力樂天桃猿，副領隊礒江厚綺表示，球隊肯定他的貢獻，還有考量團隊未來規劃，雙方達成共識續約。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
中職／江少慶已飆150 有信心趕上春訓
中華職棒富邦悍將投手江少慶重返賽場有譜，他分享在秋訓模擬比賽時，球速已經恢復至150公里，有信心趕上明年春訓。人間福報 ・ 1 天前 ・ 1
中職》轉戰紅雀隊！ 前統一獅隊洋投布萊威受邀參與大聯盟春訓
前統一獅隊洋投布萊威(Scott Blewett) 今天傳出已經跟美國職棒大聯盟聖路易紅雀隊簽下小聯盟合約，並且附帶獲邀參加紅雀隊大聯盟春訓的機會，布萊威在2023年曾來台效力獅隊，留下出賽7場，3勝3敗的成績，最後他曾在去年重返美職體系。TSNA ・ 6 小時前 ・ 發起對話
MLB》小熊球迷空歡喜一場？ 「響尾蛇主戰先發接近加盟」是誤報
亞利桑那響尾蛇右投賈倫（Zac Gallen）休賽季投身自由市場，今一度傳出接近與芝加哥小熊達成簽約協議，但後來證實為誤報，讓小熊球迷空歡喜一場。《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）於美國時間周六中午在X上發文，透露小熊接近與賈倫達成簽約協議，是一張複數年合約、平均年薪為2200萬美元（約6.8億台幣）。不過就在10分鐘後，《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）也在X發文，他寫道：「Zac Gallen並沒有達成協議，也沒有接近完成協議。」而過沒多久，南丁格爾也修正原本的貼文，「更新：小熊隊希望能與自由球員先發投手賈倫達成多年協議，但交易尚未完成，而且仍有其他球隊在競爭。」消息一出也讓小熊球迷空歡喜一場。賈倫2019年交易大限前被邁阿密馬林魚送往響尾蛇，此後便成為球隊的主戰先發，7個賽季一共先發169場，繳出65勝47敗、防禦率3.51的成績單，且三度擠進國聯賽揚獎票選前十名，不過本季他卻繳出相對低迷的一年，雖然健康出賽為球隊吃下192局，但防禦率4.83，ERA+僅89都是生涯新低。響尾蛇在賽季結束後向賈倫開出2202.5萬美元（約6.9億台幣）的合格報麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
越禁越想用！小紅書下載量衝第一 超越台灣民眾常用社交App
中國社交平台「小紅書」因資安檢測不合格，且對台灣官方發函未回應，內政部自4日起發布命令，暫行封鎖一年。行政院長卓榮泰更表示，若小紅書1年未改進，下一步考慮使用科技手段直接斷掉。然而，今（6）日百萬網紅Cheap與醫師蘇一峰發現，小紅書在手機App Store商店的排名一度超越Threads，登上第一名。Cheap發文指出，小紅書登上下載第一，本來小紅書女生用......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 26