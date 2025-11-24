中職》桃猿換執行長 樂天強調不出售

暫代樂天桃猿隊執行長的森井誠之（中）與樂天亞太區執行長葛城崇（右）24日拜會中職會長蔡其昌。（黃世麒攝）

樂天桃猿用總冠軍結束2025賽季，不過球隊從季中發生的食安問題、二軍宿舍環境到球季結束無預警撤換日籍教頭古久保健二，球團高層24日親自面對媒體，並宣布由日本東北樂天金鷲隊社長森井誠之暫代樂天桃猿隊執行長，一同出席的樂天亞太區執行長葛城崇，也強調母企業完全沒有賣掉樂天桃猿想法。

森井表示，樂天桃猿原任執行長牧野幸輝卸任，集團會積極尋找更適合的人員，但因為球團仍需維持日常營運，因此由他在過渡期暫代樂天桃猿執行長，擁有深厚職棒經營經驗的他暫代職務後，針對每個問題進行仔細的檢視，檢討和確認過程中，發現的確過往作業流程上有些疏失，針對各界提出的問題會提出具體改善措施，也籌措具體改善小組執行。

森井提到，今年8月對於球隊伙食已經更換餐飲業者，之後仍有很多聲音覺得選手餐飲量不夠、飲食不夠均衡等問題，球團會持續改進，明年春訓要讓球隊餐飲品質大幅改善。

至於總教練和二軍宿舍，森井回應目前都還沒有最後決定，「不管日籍或台灣教練都在候補名單，現在就是積極洽談中，請容我先保密有多少人選，有消息會盡快報告。」

葛城崇強調，樂天桃猿對於樂天集團的體育事業來說，占據了非常重要的核心角色，集團完全沒有賣掉球隊的想法，森井並說，今年得到總冠軍，集團也準備獎金要給所有選手，及包括防護員和配合人員所有社員，獎金預計在12月進行發放，承諾應該會讓大家覺得很開心的數字，「內部還在研擬預算，相信可以提出一個讓大家覺得很辛苦了，我們都看到了、慰勞他們的數字。」