中職》桃猿「做伙」拚連霸 張善政祝福
樂天桃猿棒球隊1月31日舉辦開訓典禮，新年度將以「做伙#UNITE」為口號，力拚2連霸，桃園市長張善政出席活動，為新球季揭開序幕，並向全體教練、球員及工作團隊送上祝福。
迎接全新賽季，樂天桃猿除了新血加入外，新球季再度由總教練曾豪駒領軍，隊長則由梁家榮擔任，副隊長為陳冠宇與陳晨威。
張善政表示，樂天桃猿棒球隊不只是棒球，更是桃園所有愛好體育市民心之所繫，當球員在球場上打球時，球迷的心跳和脈搏，彷彿與球員的表現牽動在一起，且球迷們的喜怒哀樂都會被球員所牽動。新的一年開始，所有的桃猿球迷對於球隊今年的表現都非常期待，盼今年能2連霸。
桃園市體育局指出，在場館設施方面，市府持續挹注資源優化樂天桃園棒球場，繼民國113年完成球場排水、燈光及座椅升級後，114年針對主球場頂棚鏽蝕啟動結構穩定工程，優先強化115年球季觀賽安全，並於球季結束後接續補強，後續年度再規畫改善外野看台下方空間防水效能，逐步提升場館整體品質。
體育局說，副球場青埔運動公園棒球場部分，將於今年3月完成噴灌系統與計分板修繕，隨主副球場設備相繼升級，展現市府完善三級棒球與職棒環境、厚植桃園棒球實力的決心。
