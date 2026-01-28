中職／棒球季回來了！台鋼雄鷹228連假 3連戰抗日韓
台鋼雄鷹連續兩年邀請OISIX新潟（オイシックス新潟アルビレックスBC）來台，今年擴大舉辦「2026港都國際交流戰」，除了兩場對戰OISIX新潟，還有1場將與韓國職棒培證英雄交手。
台鋼雄鷹再次「捍衛領空」，將在228連假於高雄市澄清湖球場進行3連戰，讓高雄球迷提前體驗棒球季節到來的熱度。
OISIX新潟武田勝監督連兩年帶隊來台，經過休賽季補強多名NPB一軍經驗的選手之後實力更加堅強。台灣旅日好手陽岱鋼、台鋼雄鷹初代洋投笠原祥太郎、曾奪央聯新人王的前阪神虎高山俊等好手，連續兩年來台獻技。
而去年賽季結束後，OISIX新潟補強許多前日職選手，包含松山竜平、渡邉諒、石川直也、井口和朋、宮森智志等，還有強打洋砲沃克（Adam Walker）。
松山竜平效力廣島東洋鯉魚18年，今年轉戰OISIX新潟，選手兼任打擊教練，日職生涯累計1,304場出賽，敲出940支安打、83發全壘打。
前東北樂天金鷲投手宮森智志僅27歲，球速可達150公里；Adam Walker曾效力讀賣巨人與福岡軟銀鷹，2022年在巨人軍單季124場出賽，擊出110支安打、23發全壘打。
台灣球迷熟悉的還有前日本火腿好手，過去曾在日本與王柏融並肩作戰，今年將於澄清湖球場再次相聚。渡邉諒是2013年選秀日本火腿第一指名，2019、2020連兩年出賽數破百，2023年轉戰阪神虎。
石川直也曾是日本火腿牛棚主力，2018年52場登板，拿下18次中繼成功、19次救援成功，隔年出賽數更來到60場；井口和朋同樣後援為主，日職生涯10年，總計254場出賽，拿下40次中繼成功。
培證英雄今年共48名好手來台春訓，去年許多曾對戰熟面孔可望再次交手，包含2025年選秀狀元投手丁炫瑀，去年就曾在與台鋼雄鷹春訓自辦賽中登板先發，韓職賽季開打之後，生涯初登板熱投122球，最終順利開張首勝。
還有主力先發投手河映敃，2025球季28場登板，共投153.1局陣中之最；而王牌投手安佑鎮雖然還在復健階段，仍隨隊來到高雄春訓。
野手部分，崔周煥、李主形、林祉閱都是2025年單季10轟以上打者，也都曾在去年與台鋼雄鷹自辦賽登場，今年再次隨隊來台春訓。
「2026港都國際交流戰」賽事資訊
◆2月27日（五）17：05 KBO培證英雄VS.台鋼雄鷹@澄清湖棒球場
◆2月28日（六）17：05 OISIX新潟VS.台鋼雄鷹@澄清湖棒球場
◆3月01日（日）17：05 台鋼雄鷹VS.OISIX新潟@澄清湖棒球場
PUMA變中國品牌！安踏砸563億收購近3成股權 成最大股東
快訊／味全龍球團公告 5名小龍女合約期滿將離隊
WBC／大聯盟官網分析台灣戰力！點名張育成是「靈魂人物」
