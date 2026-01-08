中職》樂天左右護法只留一個 魔神樂傳加盟味全

樂天桃猿在上賽季奪下易主後的首座總冠軍，也早和賽季總冠軍賽雙料MVP的洋投威能帝續約，但遺憾未能留下共築左右護法的魔神樂（Marcelo Martinez）。據傳，魔神樂將和味全龍簽約。

魔神樂未與樂天桃猿續約，據了解，魔神樂上賽季續約時有與球團設下放棄優先議約權，而樂天在12月中有向聯盟發文放棄議約權，所以魔神樂將不受到母隊優先續約的限制，各隊皆可遞出報價搶人。

味全、樂天昨都未證實魔神樂動向，味全龍領隊丁仲緯說：「洋將補強持續評估中」，尚未確定簽下魔神樂，若有確定消息會再公布。

上賽季魔神樂賽季先發25場，戰績13勝8敗，投了158局拿下98K、防禦率2.51，總冠軍戰出賽2場，拿1勝，投了12局，有5次三振，3次四壞球，防禦率0.75。

味全龍在休賽季早早確定39歲洋投伍鐸（Bryan Woodall）與鋼龍（Drew Gagnon）的續約，也網羅了前統一獅左投梅賽斯（C.C.Mercedes），同時近期與擁有6年大聯盟資歷的新洋投甘特（John Gant）達成合約共識，若再加上魔神樂，也讓味全龍新賽季的投手陣容備受矚目。