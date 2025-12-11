中職／樂天桃猿再爆喜事 「前樂天女孩」心韻甜嫁當家游擊手：我們找到了愛

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

前樂天女孩心韻在今年6月底喜曬婚戒，宣布即將與樂天桃猿當家游擊手林承飛結為連理。不料，昨（10）日心韻突然在社群中報喜，曬出與林承飛的登記結婚的甜蜜合照與婚紗照。

前樂天女孩心韻與樂天桃猿當家游擊手林承飛結為連理。（圖／翻攝自心韻IG）

桃猿當家游擊手林承飛搶先隊友「光速神威」陳晨威前2天登記，正式迎娶前樂天女孩心韻；新韻昨日在臉書甜蜜透露，自己已於本月8日和林承飛正式登記結婚，「We found love, and now we are us.」，並附上與林承飛的合照，她表示，這是她很喜歡的一句話，「因此寫進了我們最珍貴的約定裡。」

心韻透露，以前總在在想，我會選擇什麼樣的人與我共度餘生，以及我會成為怎麼樣的妻子，並思考我們的家，又會是什麼模樣，「謝謝你成為了我所有問題裡最堅定的答案，而那些關於未來的空白，我們一起書寫、一起解答，把所有平凡堆疊成屬於我們的小幸福，喜怒哀樂、酸甜苦辣，都一起，做彼此最堅強的後盾吧。」

貼文曝光後，吸引大批網友留言祝福，「恭喜恭喜 太美了」、「要幸福」、「OMG!!! 這世界太瘋了!!! 閃死我了」、「美嬌娘！超美！恭喜」。

