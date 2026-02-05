中職／樂天桃猿再補強！簽下洋將艾菩樂 感謝味全龍有原因

樂天桃猿簽下艾菩樂。（圖／樂天桃猿提供）





樂天桃猿球團今（5）日宣布，與投手 Tyler Eppler（中文譯名：艾菩樂）完成簽約，正式成為球隊 2026 球季外籍選手戰力的一員。

艾菩樂自 2023 年起連續三個球季於中華職棒出賽，期間展現出穩定的出賽表現與良好的續航能力，這也是球團高度肯定並持續關注的重要特質。

球團期待他在中職的第四個賽季，能與所有桃猿男兒一同努力，展現更成熟且具影響力的投球表現。

樂天桃猿球團亦特別感謝味全龍球團的協助，雙方共同依循聯盟相關規章辦理，為中華職棒制度運作樹立良好示範，亦是彼此共同努力下得來不易的成果。

艾菩樂預計將於年後抵台，投入球隊春訓備戰新賽季。

