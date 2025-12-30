中職／樂天桃猿出征石垣島！亞洲門戶交流賽2月正式開打

樂天桃猿跨海出征亞洲門戶交流賽。（圖／樂天桃猿提供）





榮膺 2025年中華職棒年度總冠軍的「樂天桃猿」，將帶著霸主氣勢，跨海出征2026年2月10日至11日登場的台日交流盛會——「亞洲門戶交流賽」。這不僅是新球季的序幕，更是冠軍軍團展現封王實力的首場國際戰役，將再度交手日職強權「千葉羅德海洋」。

易飛旅遊今年再度承辦「亞洲門戶交流賽」，推出4天3夜主題套裝遊程，這也是易飛旅遊第四年參與該賽事的策劃與執行，更首度與日本航空（JAL）集團旗下「日本越洋航空（JTA）」展開深度合作，為全台「10號隊友」打造更臻完美的觀賽與旅遊體驗，共同見證新科冠軍的王者丰采！

總冠軍強大陣容出賽 延續台日棒球熱潮

「亞洲門戶交流賽」自2016年舉辦以來，已成為台日棒球文化交流的重要指標。2026年邁入第九屆，適逢樂天桃猿勇奪中職總冠軍，本次交流賽不僅是技術的切磋，更是冠軍隊伍榮譽的延伸。

廣告 廣告

樂天桃猿本次由潛力球員領軍，將在石垣島展現總冠軍隊伍的奮戰精神，此外，樂天女孩（Rakuten Girls）將親臨球場應援，與球迷一同捍衛桃猿氣勢。

為提供球迷更完善的「觀賽 × 旅遊」體驗，易飛旅遊此次與日本越洋航空（JTA）合作，配合其預計於 2026 年開航的「台北－沖繩」定期航線，推出專屬應援行程。

本專案將採用 JTA 航班，帶領球迷經由沖繩那霸轉往石垣島，安排石垣島兩晚與那霸一晚住宿。旅客在熱血觀賽之外，也能於那霸享受購物與美食時光，讓這趟旅程同時兼具應援熱情與輕鬆度假氛圍。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

TPBL／三上悠亞魅力驚人！夢想家聯2天滿場 總業績破620萬

林書豪揭露退休前內心掙扎 「兒子看到我竟然哭了...」

周杰倫見證下高掛球衣！林書豪：永遠會記得今晚

