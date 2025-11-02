中職》樂天桃猿封王遊行 球迷齊聚市府同慶

樂天桃猿2日舉辦封王遊行，現場湧入超過5000人熱情應援。（姜霏攝）

桃園市政府與樂天桃猿球團2日舉辦「中華職棒36年樂天桃猿封王遊行」，車隊從樂天桃園棒球場出發，行經中壢銀河廣場、仁海宮、桃園市體育局、慈護宮，最後至市府前廣場進行歡慶儀式及球員簽名會，現場有上千名民眾騎車跟著球員一路前往市府，超過5000人擠爆市府廣場。

桃園市長張善政親自在市府前廣場迎接球隊，恭喜樂天桃猿拿下2025中華職棒台灣大賽總冠軍，與球迷朋友們一同歡慶。他表示，這次樂天奪冠告訴大家，世界上沒有做不到的事，樂天越戰越勇敢，尤其最後一戰更是扣人心弦，接下來桃園將擁有自己的巨蛋，目前已經在規畫，桃園不只要孵蛋，更要把蛋養得漂亮。

廣告 廣告

樂天隊長林立表示，之前都是在球場的見面會跟球迷見面，今年非常不一樣，是坐著吉普車向大家打招呼，球隊第6年拿到冠軍，感謝球迷進場為樂天加油，接下來的比賽中會繼續贏球，「只要贏球，球迷就會開心！」

黃子鵬說，不管在哪個球場比賽都能聽到粉絲的加油聲，這也是大家能撐下去的原因，這年當中遇到很多起伏，有人受傷、低潮，但都不曾放棄，未來會繼續狙擊屬於我們的冠軍；林泓育則說，整年都很辛苦，幕後的工作人員更是為大家埋頭努力，希望往後能繼續打出一支讓桃園驕傲的球隊。

成晉提到，經歷很多起伏，多虧有球團、教練團、後勤團隊、防護團隊，跟10號隊友的支持，才能一路走到現在；陳晨威表示，球迷為大家努力加油，球隊才有動力拿下總冠軍，明年的目標還是冠軍。