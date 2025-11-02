中職》樂天桃猿封王遊行 球迷齊聚市府同慶
桃園市政府與樂天桃猿球團2日舉辦「中華職棒36年樂天桃猿封王遊行」，車隊從樂天桃園棒球場出發，行經中壢銀河廣場、仁海宮、桃園市體育局、慈護宮，最後至市府前廣場進行歡慶儀式及球員簽名會，現場有上千名民眾騎車跟著球員一路前往市府，超過5000人擠爆市府廣場。
桃園市長張善政親自在市府前廣場迎接球隊，恭喜樂天桃猿拿下2025中華職棒台灣大賽總冠軍，與球迷朋友們一同歡慶。他表示，這次樂天奪冠告訴大家，世界上沒有做不到的事，樂天越戰越勇敢，尤其最後一戰更是扣人心弦，接下來桃園將擁有自己的巨蛋，目前已經在規畫，桃園不只要孵蛋，更要把蛋養得漂亮。
樂天隊長林立表示，之前都是在球場的見面會跟球迷見面，今年非常不一樣，是坐著吉普車向大家打招呼，球隊第6年拿到冠軍，感謝球迷進場為樂天加油，接下來的比賽中會繼續贏球，「只要贏球，球迷就會開心！」
黃子鵬說，不管在哪個球場比賽都能聽到粉絲的加油聲，這也是大家能撐下去的原因，這年當中遇到很多起伏，有人受傷、低潮，但都不曾放棄，未來會繼續狙擊屬於我們的冠軍；林泓育則說，整年都很辛苦，幕後的工作人員更是為大家埋頭努力，希望往後能繼續打出一支讓桃園驕傲的球隊。
成晉提到，經歷很多起伏，多虧有球團、教練團、後勤團隊、防護團隊，跟10號隊友的支持，才能一路走到現在；陳晨威表示，球迷為大家努力加油，球隊才有動力拿下總冠軍，明年的目標還是冠軍。
其他人也在看
MLB世界大賽》道奇老將Rojas用生涯最重要一轟寫傳奇 「這支全壘打出現在我人生最重要的一刻」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在第9局落後1分局面，靠著老將Miguel Rojas關鍵陽春砲追平，最後道奇也成功在延長賽中以5比4勝出，奪得世界大賽冠軍。賽後Rojas也感性發言：「我想這應該是我今年第一次對右投手轟出全壘打（加上例行賽為第2支），而它卻出現在我人生、我職業生涯中最重要的一刻。」Yahoo奇摩運動 ・ 12 小時前
從小跟班到道奇王牌！ 山本由伸世界大賽3勝 堪比巨怪強森
今年世界大賽的MVP，是日本投手山本由伸！他在7場世界大賽中3度登板，結果拿下3勝，防禦率更低到只有1.09。這樣的成績，幾乎能和名人堂投手「巨怪」強森，在2001年世界大賽的表現相提並論。去年轉戰美國職棒大聯盟，山本已經從大谷翔平的小跟班，躍升為道奇的絕對王牌。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
意料之外的英雄！兩位「綠葉」奇兵拯救道奇二連霸之路
在季後賽的舞台上，任何人都可能成為英雄。這句話，在2025年的世界大賽中再次被印證。當眾星雲集的對決進入最終章，道奇老將Miguel Rojas用一支令人難以置信的全壘打，挽救球隊的賽季，也為洛杉磯鋪下通往二連霸的關鍵道路。鏡報 ・ 14 小時前
世界大賽／除了山本由伸G7全員皆兵 大谷翔平先發或後援道奇這樣回
世界大賽G6道奇在9局下差點因為佐佐木朗希投球失控出大事，最後只好緊急拉上原訂G7先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）登板，最終葛拉斯諾僅用3球就下莊，替道奇3：1擊敗藍鳥逼出G7，至於搶7大戰的投手將如何調度，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示「未定。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽》道奇命大！菜鳥外野手關鍵判斷促成場地規則二壘打 藍鳥教頭傻眼：超倒楣
世界大賽第6戰，道奇在險境中倖存，除了Tyler Glasnow九下登板3球抓下3個出局數關門成功之緯來體育台 ・ 1 天前
MLB世界大賽》山本由伸好投領軍再捕藍鳥 道奇逼出生死第7戰
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G6，台灣時間11月1日，在加拿大多倫多藍鳥主場Rogers Centre開打，距離隊史睽違32年的冠軍僅差1勝的藍鳥，先發大任交給Kevin Gausman，而背水一戰的洛杉磯道奇，則托付給日籍強投山本由伸，兩軍先發都投得優異，但山本由伸技高一籌，終場道奇以3比1勝出，系列賽追成3比3，逼出生死第7戰。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平G7登板確定！羅伯茲：可能投2到4局
道奇今（1日）在世界大賽G6背水一戰，在日本最強投山本由伸主投6局僅被敲5安打失1分下，助道奇以3比1逼進最後生死第7戰，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，二刀流球星大谷翔平G7有望登板，強調大谷必定是投球計劃的一部分。中天新聞網 ・ 1 天前
九下差點敲再見安打！ 藍鳥「四割男」雖創世界大賽安打紀錄仍淚崩
體育中心／丁泰祥 報導世界大賽今天(2號)落幕，藍鳥隊在第7戰輸給道奇隊，無緣拿下32年來第一冠，陣中先發三壘手Ernie Clement，在這場比賽又敲出了3支安打，讓他在今年季後賽安打數累積到30支，打破了大聯盟單一季後賽安打的紀錄，但是沒能完成奪冠任務，還是讓Clement流下難過的淚水。FTV Sports ・ 12 小時前
MLB世界大賽》光芒昔日隊友變道奇奪冠英雄 Glasnow笑喊：「如果打不贏他們，就加入他們吧！」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在延長賽中以5比4獲勝，最終以系列賽4比3擊敗多倫多藍鳥，成功完成二連霸壯舉。球隊的兩位奪冠功臣也是前坦帕灣光芒的隊友，本季重新聚首在道奇，Blake Snell與Tyler Glasnow賽後接受訪問。兩人都對能再次並肩作戰、共同捧起冠軍獎盃感到無比喜悅，Glasnow甚至幽默地說：「如果打不贏他們，就加入他們吧！」Yahoo奇摩運動 ・ 11 小時前
MLB／昔日質疑成熱門朝聖貼文 瑞迪克坦承看走眼：山本由伸太強大了
前大聯盟外野手瑞迪克（Josh Reddick）在2023年曾發文批評日籍投手山本由伸的3億2500萬美元合約太莫名其妙，如今這則推文在山本由伸持續宰制季後賽和世界大賽後再度爆紅，至今累積超過1...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
MLB》巴傑爾認9局下跑壘判斷失誤 道奇Kiki上演美技：不知球在哪
多倫多藍鳥今在世界大賽第六戰以1-3落敗，9局下半巴傑爾（Addison Barger）出現跑壘判斷失誤，使得藍鳥以再見雙殺結束比賽，他賽後受訪時坦言，沒想到那球會被打得那麼遠，承認自己的判斷有瑕疵。藍鳥今天全場出現8支安打，可惜得點圈9打數僅敲出1支安打，留下8個殘壘，整場比賽僅拿下1分，反觀道奇打線今天顯得更有效率，雖然只擊出4支安打，但卻從藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）手中拿下3分，最終以1-3落敗，系列賽戰成3比3的平手局面，明天將進行搶七大戰。值得一提的是，藍鳥此戰在9局下半有相當不錯的反攻機會，巴傑爾在無人出局一壘有人時擊出場地規則二壘安打，讓跑者攻占二三壘，下一棒的克萊門特（Ernie Clement）擊出內野飛球出局，接著輪到吉梅涅茲（Andrés Gimenez）打擊，結果打者擊出左外野方向飛球，遭赫南德茲（Kike Hernandez）接殺出局。然而就在這時，赫南德茲發現二壘上的巴傑爾離壘過遠，馬上將球傳回補位的羅哈斯（Miguel Rojas），成功抓到回壘不及的跑者，完成再見雙殺，比賽結束。Just retire Kike Hernandez nu麗台運動報 ・ 1 天前
MLB》「季後賽怪物」小葛瑞洛淚灑球場 藍鳥教頭：這會痛幾個星期
美聯第1種子藍鳥最後於世界大賽G7延長賽不敵衛冕軍道奇，藍鳥擁有強投豪打、加拿大主場優勢，他們輕取洋基、驚險淘汰水手，又在世界大賽G3與道奇惡戰18局，即使G7也是領先大半場比賽才在第9局被追平。中時新聞網 ・ 15 小時前
MLB》世界大賽暌違24年投手拿3勝壯舉 山本由伸：太好了
洛杉磯道奇今天在2025年MLB世界大賽第7戰延長11局5比4逆轉擊敗多倫多藍鳥，成為21世紀首支連霸球隊，9局下登板投2.2局無失分關門山本由伸也拿下繼第2、6戰後系列賽第3勝，是史上第15位世界大賽奪3勝投手，上名是2001年亞利桑那響尾蛇傳奇左投Randy Johnson。TSNA ・ 16 小時前
世界大賽／G7是給大谷翔平沒錯！生涯2度「中3日」先發 外媒猜這局退場
世界大賽史上第41次搶7大戰即將上演，G6賽後就有美媒爆料大谷翔平將擔任道奇G7的先發投手，G7賽前道奇親口證實今年最關鍵的一役就是交給大谷，大谷將挑戰用生涯第2度「中3日」登板替道奇完成2連霸。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
MLB世界大賽》道奇總教練Roberts盛讚山本由伸「有他在，我才能成為這麼出色的總教練」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在比賽尾聲派上G6先發的山本由伸登板救援，最後成功完成「中0日」任務，幫助球隊以5比4，系列賽4比3完成球隊史上首次的世界大賽二連霸。賽後，總教練......Yahoo奇摩運動 ・ 13 小時前
世界大賽》生死戰G7中0日續投？山本笑答：假如被叫到會上場
面對「背水一戰」的洛杉磯道奇，今天(1日)在關鍵G6靠著「絕境山本」山本由伸繳出主投6局僅失1分的好緯來體育台 ・ 1 天前
世界大賽／山本由伸2.2局0失分！史密斯延長賽超前砲 道奇逆轉封王連霸
世界大賽G7史密斯（Will Smith）在11局上轟出陽春砲讓道奇在延長賽5：4先將一軍，11局下山本由伸續投雖面對得點圈危機，但隊友上演再見雙殺，讓道奇5：4逆轉封王，成為2000年後首支完成連霸的球隊。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
MLB世界大賽》山本由伸中0日登板 大谷翔平盛讚：「大家都認為他是世界上最出色的投手」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在比賽尾聲靠著山本由伸的後援，成功以5比4，系列賽4比3收下冠軍。賽後先發投手大谷翔平談起山本的表現，盛讚道：「我想大家都認為山本由伸是世界上最出色的投手。」Yahoo奇摩運動 ・ 15 小時前
世界大賽／G6沒有退路！「他」會在牛棚待命 羅伯茲曝大谷翔平不登板
世界大賽G6道奇派上山本由伸掛帥先發，面對不能輸的壓力，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示此役會讓G7的先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在牛棚待命，至於大谷翔平則是預計不會登板。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／大谷翔平G7當中繼打擊怎麼辦 羅伯茲當場被考倒！喊我不知道
世界大賽最後2戰道奇只有全勝才能完成2連霸，談到投手的安排，總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露大谷翔平G6不會出賽，但G7可能以任何形式登板，不過談到大谷究竟要如何從牛棚出發退場時還能繼續擔任打者，羅伯茲表示球隊還沒想好怎麼解決這個難題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前