中職／樂天桃猿撤換領隊牧野幸輝！ 保密總教練「積極面談中」

中職樂天桃猿隊今（24）天下午突然在聯盟召開記者會，樂天集團高層親自來台，中職聯盟會長蔡其昌也出席，會中宣布撤換原任領隊牧野幸輝，樂天金鷲隊社長森井誠之暫代執行長，首要任務就是改善球員、球團住宿和餐食環境，另外針對總教練人選，森井誠之表示有幾位候補正在面談中，至於奪冠獎金將在12月發放，「會讓大家開心的數字」。

餐食、宿舍問題持續改善 森井誠之走馬上任積極處理

樂天桃猿今天和中職會長蔡其昌等人進行快1小時的討論會議，針對先前接連爆出球員選手住宿、餐食環境問題，森井誠之提到，餐食部分確實還是有許多疏失，接下來會籌組改善小組，針對各項問題進行檢視，盡快提出調整措施，也預告明年春訓開始前將增加一家餐飲業者，並提高選手餐飲預算，讓品質大幅改善，更喊話屆時要邀請媒體體驗選手餐，並接收大家的意見。

森井誠之（左）接樂天桃猿隊代理執行長，樂天亞洲CEO葛城崇（右）。圖／台視新聞

另外，二軍選手住宿方面，森井誠之提到目前有3地點在考慮，會先讓實際要住的選手確認環境、吸取意見後再選擇，他指出過去宿舍多會依照整棟、整區的條件，讓選手同住並管理，也要讓選手在大量努力練習後方便回去的地方，然而要同時容納多人確實有困難，因此會轉找兩棟分開且讓選手可以住的物件，希望提供他們能充分休息的宿舍，預計在賽末這段期間盡快整頓好。

而先前球團無預警取消教練古久保健二資格的時間點和方式，都讓球迷和球員不滿，球團至今也未對外公布不續約，森井誠之致歉表示確實處理不夠完善，也顯示內部管理有疏失，他會盡責溝通改善。

森井誠之回應樂天桃猿球團近日爭議。圖／台視新聞

牧野幸輝卸任領隊 12月發冠軍獎金「大家都會開心」

至於接任的新教練，森井誠之表示有幾位候補人選正在面談，但人數、台籍或日籍等詳細資訊要先保密，也強調樂天桃猿佔據母公司樂天集團的體育事業非常重要核心的角色，從沒有要賣球隊的想法。

最後除了改善環境之外，森井誠之也宣布，今天開始原任領隊牧野幸輝正式卸任，在尋找更適合人選期間，球團執行長由他暫代，而被問到奪冠獎金發放，他也表示會給到每位選手、防護員、翻譯等相關人員，預計12月發放，目前內部還在研擬預算，承諾「是會讓大家感受到慰勞、開心的數字」。

