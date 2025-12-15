中職／樂天桃猿教練團陣容出爐！曾豪駒重掌兵符 王溢正回鍋任二軍投手教練

[FTNN新聞網]運動中心／綜合報導

中職樂天桃猿棒球隊今（15）日正式宣布，原一軍首席教練曾豪駒升任球隊總教練，並同步公開2026年教練團陣容，揭曉年度口號為「做伙 #UNITE」，球團表示，期盼透過此次調整，全面提升團隊效能，凝聚全猿力量，全猿齊心「做伙」備戰新球季；此外，曾助桃猿奪得5座總冠軍，後來轉戰台鋼的王溢正，也將回鍋擔任二軍投手教練。

樂天桃猿棒球隊今（15）日正式宣布，原一軍首席教練曾豪駒升任球隊總教練。（圖／樂天桃猿官網）

樂天桃猿球團指出，曾豪駒不僅在去年世界棒球12強賽中帶領中華隊奪冠，並肩負2026年世界棒球經典賽中華隊總教練重任，其卓越的帶兵能力與領導風範深獲各界肯定。球團強調，曾豪駒從球員時期起，長年效力於樂天桃猿，因此對球隊運作、球員特性和潛力有深入了解，且與球員建立深厚革命情感，預期「將對強化團隊凝聚力與未來發展產生積極影響」。

其餘教練團調整，一軍方面，原一軍打擊教練林政億將出任為首席打擊教練，原二軍總教練陳彥夆則轉任一軍首席守備教練，並新聘紀品宏擔任外野守備兼跑壘教練；二軍方面，由鄭兆行出任教練團總教練一職，自選手身分退役的黃偉晟以及新聘的王溢正共同擔任投手教練，同時球隊也聘請伊藤隆太與許恆瑞擔任二軍體能教練。而守備統籌教練陳瑞振、二軍投手教練蔡明晋、二軍捕手教練許禹壕、體能教練李韋慶與陸康其等五位教練，在合約到期後將不續約。

對此，樂天桃猿隊代理執行長森井誠之表示，「在審慎評估台灣和日本的優秀人才後，我們確信曾豪駒是最適任的人選，相信他將率新教練團隊，帶領樂天桃猿在2026年完成二連霸」；而對於再度接下總教練重任，曾豪駒則回應，「感謝球團的信任與肯定，再次接下帶領球隊這個任務是件不容易的決擇。因為我深信隊上擁有許多優秀且有潛力的選手，我們會一起並肩作戰，延續團隊凝聚的力量，在新球季全力以赴再次挑戰爭取最佳成績，來回報支持樂天桃猿的10號隊友。」

樂天桃猿公布2026年教練團陣容。（圖／樂天桃猿官網）

