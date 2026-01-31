中職／樂天桃猿春訓啟動！曾豪駒領軍挑戰2連霸

中職樂天桃猿隊春訓典禮今（31）天回到桃園大本營強勢登場，目標放在總冠軍二連霸，至於新球季將由身兼世界棒球經典賽總教練的曾豪駒再度領軍，他坦言在接下樂天總教練前確實有點猶豫，但還好樂天有其他教練可以協助，讓他放心先去帶好經典賽球員。此外，隨著林立卸下隊長一職，新任隊長將由梁家榮接任，副隊長則為陳冠宇與陳晨威出任。

經典賽集訓球員也參加 樂天桃猿北部開訓

去年拿下由樂天接手後的首座總冠軍，中職樂天桃猿隊31日舉行開訓儀式，而去年重返一軍擔任首席兼打擊教練的曾豪駒，現在除了是中華隊經典賽總教練之外，更將回鍋擔任樂天桃猿新球季總教練。對於接下新職位前是否有更多考量，曾豪駒坦言，當初也是有點擔心兩邊跑照顧不好球隊，但樂天表示不用擔心，先放心完成經典賽，球隊會先請其他教練幫忙。

廣告 廣告

而開訓這天正好是經典賽國家隊休假日，入選32人名單、參加中華隊集訓的樂天桃猿球員莊昕諺也返回母隊。莊昕諺在世界12強棒球賽主投4局，僅被敲出一支安打，成功化解多次失分危機，更因此被稱為「拆彈專家」，此次也有向張奕、陳冠宇等前輩請益，莊昕諺說，現在個人調整狀況已經達到7成左右，在實戰投球的張力來了之後，進入狀況的速度會更快，所以目前沒有落後大家太多。

梁家榮接手新隊長 陳冠宇、陳晨威任副隊長

除了公布全新年度口號，才剛簽下8年總價值1.8億元大合約的林立，也卸下隊長一職，新任隊長將由梁家榮出任，副隊長則由陳冠宇與陳晨威擔任。梁家榮透露，當隊長的心情很緊張，會學習其他人的腳步幫助大家，前隊長林立也說，這個職位一定會強迫自己去成長，也是一種學習，反而會讓自己越來越好。

中華隊除了積極備戰經典賽之外，中華職棒各球團也陸續展開春訓，備戰新球季。

桃園／劉芝宇、陳建國 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

再失戰力！林立考量舊傷勢 婉拒中華隊邀請不參戰WBC

黃子鵬加盟台鋼雄鷹！回故鄉辦儀式見到爸媽哭了 淚謝家人全力支持

中職／「阿公」古久保健二回來了！ 加入味全龍任巡迴統籌教練