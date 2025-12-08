中職／樂天桃猿續約MVP威能帝！2年約鎖定當家王牌

樂天桃猿王牌投手威能帝。（圖／樂天桃猿提供）





樂天桃猿隊今（8）日正式宣布，已與陣中王牌投手威能帝（Pedro Fernandez）完成續約，雙方簽下為期兩年的新合約，為新賽季的戰力布局注入一劑強心針。

威能帝自2023年季中加盟樂天桃猿以來，便展現出宰制級的投球實力。他連續兩年為球隊貢獻10勝以上的佳績。

今年賽季威能帝更是繳出令人驚嘆的成績單：單季15勝、168次奪三振以及防禦率2.01，憑藉著超凡的表現，橫掃中華職棒年度四大獎項，榮膺年度最有價值球員的殊榮。

不僅例行賽表現亮眼，威能帝在挑戰賽與台灣大賽中更是球隊封王不可或缺的關鍵人物。他在關鍵時刻為球隊貢獻2勝，並榮獲台灣大賽最有價值球員，成為樂天桃猿隊奪下總冠軍的重要功臣。

樂天球團表示，威能帝一直是球隊極為倚重的先發戰力，因此在賽季結束後，球團便第一時間積極與其洽談，提供兩年合約展現誠意，並在近日成功達成合約共識，球團對於能夠留下這位聯盟頂級投手感到振奮。

威能帝表示，非常開心能夠回到台灣，繼續與桃猿隊友們一同拼戰，並期待能為球隊完成二連霸。

