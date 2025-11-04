中職/樂天桃猿首奪冠！張善政偕球團赴仁海宮「還願」 感謝媽祖

樂天桃猿在2025年成功奪得球團史上首座總冠軍，並於11月4日特別前往中壢的仁海宮進行感謝活動，表達對媽祖的感激。此次活動是為了回饋在賽季期間對球隊的庇佑。球隊在台灣大賽的第四戰中表現出色，並由慈護宮和仁海宮共同舉辦的「雙媽會」為球隊祈福，最終助力桃猿順利奪冠。

樂天桃猿在2025年成功奪得球團史上首座總冠軍，並於11月4日特別前往中壢的仁海宮進行感謝活動，表達對媽祖的感激。（圖／桃園市政府提供）

市長張善政與樂天桃猿的管理團隊在奪冠後，特別前往仁海宮還願，感謝媽祖及仁海宮對於球隊的支持。副董事長兼執行長牧野幸輝表示，這次勝利不僅是球隊努力的結果，也離不開神明的加持。未來，樂天桃猿希望能在接下來的賽季中繼續努力，追求更佳的成績。

廣告 廣告

樂天桃猿在2025年成功奪得球團史上首座總冠軍，並於11月4日特別前往中壢的仁海宮進行感謝活動，表達對媽祖的感激。（圖／桃園市政府提供）

仁海宮董事長王介禧則指出，樂天桃猿的成功顯示了棒球在桃園市的受歡迎程度，並強調未來將持續與球隊合作，推動桃園的多元發展。此外，桃園市政府將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場舉辦「2025桃園亞洲職棒交流賽」，吸引各地球迷參與，進一步提升棒球運動的熱度。

延伸閱讀

MLB/「費仔」遭光芒DFA 明年有望替中華隊打WBC？

MLB/被問投不投經典賽？ 山本由伸：先休息一下

MLB/道奇出手劍指三連霸？ 兩大鐵牛確定投身自由市場