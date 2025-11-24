中職／樂天突開記者會！蔡其昌曝可能內容：不是轉賣

中職會長蔡其昌。（圖／中職提供）





樂天桃猿球團今（24）日下午3點將在中華職棒聯盟召開記者會，引發外界揣測球團是否有重大宣布。

中職會長蔡其昌上午出席《冠軍之路》紀錄片記者會後受訪表示，聯盟並未接獲任何關於樂天轉賣球隊的消息，研判這次會面應是球團回應日前他向樂天提出的建議。

蔡其昌透露，這次由樂天主動提出希望與聯盟會面，但因尚未碰面，細節仍須等下午了解。

他表示，幾天前他前往桃園球場拜訪樂天集團亞太區執行長葛城崇時，曾提出兩項建議：「第一是要好好照顧樂天的球員，第二是增加對台灣棒球的投資。」對方當時承諾會儘快回應，因此他推測今天的記者會應與此相關。

蔡其昌強調，只要樂天願意落實上述兩點，就代表球團仍有心經營，聯盟也樂見球團持續投入。

他也指出，聯盟與球團並非上下隸屬關係，而是共同推動棒球發展的夥伴，「我們希望所有球團都能照顧選手、持續投資台灣棒球，這是中職進步的關鍵。」

他表示，身為會長有責任傳達聯盟立場，也期盼樂天今日能帶來正面結果，「希望這次會面能有好的進展。」

