中職》正式官宣了！林安可旅日入札西武獅得標
中職球員關注焦點，繼王柏融、陳韻文、曾峻岳、古林睿煬、徐若熙等人後，林安可在今年休賽季也獲得旅外入札權利。今（17）日下午統一獅宣佈，即日起將由埼玉西武獅球團與林安可經紀公司開始進行入札、合約洽談，議約期將於一個月內完成各項程序。據本報了解，林安可與西武獅的轉會費談判，將和去年的古林睿煬相近，約為100萬美元。
2019年中華職棒季中選秀會，林安可以第1指名加入統一獅開啟職棒生涯，2019至2025年在中職歷經7個賽季，生涯累積打擊率2成87、全壘打112支，安打586支、打點399分，盜壘41次，長打率5成08，2020年賽季就展現優秀成績，榮獲新人王、全壘打王、打點王。今年林安可也穩定出賽90場，以3成18的打擊率，轟出23發全壘打，長打率達到6成03。
統一獅總經理蘇泰安表示：「感謝埼玉西武獅球隊對林安可選手的肯定，對於林安可提出旅外入札權益，球隊樂觀其成，也期待林安可在日職也能打出亮眼成績，證明台灣棒球的價值與實力，這也是獅隊的榮耀。」
本次旅外入札由埼玉西武獅球隊取得，接下來由林安可經紀公司開始洽談加盟，球團表示，相信西武獅也會給予符合林安可身價的合約，讓林安可能在日職繳出亮眼成績。明年也是台日雙獅合作第11年，林安可的加盟能讓雙獅活動意義更加值得期待。
另外，統一獅在教練團上也做出調整，今日公布名單，除了總教練林岳平續任以外，高志綱將轉任一、二軍統籌教練。有趣的是，獅隊的教練團扣除外籍教練、運動投手教練以及體能教練以外，名單一字排開幾乎都是獅隊「本土出身」，堪稱血統純正。
