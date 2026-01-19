中職／洋砲來了！ 富邦悍將簽下多明尼加籍「邦力多」提升火力

中職富邦悍將球團今（19）日宣布，簽下來自多明尼加的外籍野手Luis Liberato，中文譯名為「邦力多」，邦力多預計2月抵達台灣加入悍將春訓。悍將球團表示，期待邦力多加入球隊後，除了提升外野防區戰力外，也串連悍將打線火力，在新球季攻下更多的分數、創造利多。

悍將球團介紹，今年30歲的邦力多是左投左打的外野手，2013年在水手隊小聯盟體系展開職業生涯，2022年轉往教士隊發展並在3A留下單季20轟的表現，在該年9月升上大聯盟出賽7場。2023、24則續在教士3A穩定出賽。2025年邦力多轉往墨西哥聯盟發展，季中獲韓國職棒韓華鷹挖角，以6週替代洋將身份加盟，愈打愈猛取得正式洋將身份，在韓華鷹半季出賽62場，打擊率3成13、敲出77安、10轟、39分打點，守備多擔任中外野手有7次助殺，攻守上都有好表現。

去年球季結束後，邦力多續戰多明尼加冬季聯盟加入東方公牛隊，在例行賽7場出賽繳出3成21打擊率，有1轟6打點，還曾在去年12月22日繳出單場3安、開轟的好表現，精彩片段更登上大聯盟官網，進入季後賽後打擊持續火燙，8場4成07打擊率、1轟8打點，表現相當亮眼。

悍將球團表示，確定簽下邦力多後，邦力多也結束冬季聯盟季後賽的賽程，準備接下來來台的相關流程。富邦悍將在邦力多加入後，也增加野手外野戰力更多調度空間，球團期待透過春訓持續磨合陣容，為新球季打下堅實基礎打出好成績。

責任編輯／洪季謙

