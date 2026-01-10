中職》洪一中嘴快惹禍 富邦、中職說話了

台鋼雄鷹總教練洪一中在春訓開訓儀式上提及布坎南將加盟，引發外界討論，對此悍將球團發布聲明表達震驚與不解，中職也表示會對此調查，若確有此事，將依規懲處。

台鋼雄鷹今（10）日於新球季開訓儀式中，總教練洪一中在致詞時提到前富邦悍將洋投布坎南將加入台鋼，引起媒體與球迷高度關注。台鋼球團表示，內部在訊息傳達上出現疏失，造成外界誤解，並已向富邦球團致上誠摯歉意。

對此，富邦悍將針對洪一中的發言發聲明稱，球團洋將補強與議約作業皆依聯盟規章進行，截至目為止，悍將從未收到布坎南經紀人或其他球團正式接觸，也未出具過離隊同意書。

廣告 廣告

富邦悍將對此表達震驚與不解，依據中職《外籍球員管理辦法》第96條規定，未取得原球團離隊同意書之前，任何球團不得與該名外籍球員進行接觸或洽談。

中職會長蔡其昌也表示：「聯盟現行規章就是2月底之前不能接觸，聯盟一定會進行調查是否屬實，如果屬實就依照現行規章進行罰款。」

洪一中也坦承，自己是一時嘴快，對外籍球員相關規範不太清楚，誤以為球團有接觸，才發生烏龍，「布坎南去年對上台鋼投得很好，所以我有向球團稍微提，希望有機會找他過來。」