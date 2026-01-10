中職／洪一中驚爆台鋼挖富邦洋投！聯盟喊話要查了

台鋼雄鷹總教練洪一中。（資料圖／台鋼雄鷹提供）





台鋼雄鷹總教練洪一中今（10）日春訓開訓典禮中，公開宣稱球團已網羅前富邦悍將洋投布坎南（David Buchanan），由於布坎南受限於中職「228條款」規範，此番言論引發軒然大波。

中華職棒大聯盟今日稍早針對此事作出正式回應，強調規章制度明確，已要求台鋼雄鷹球團務必遵守規定，若後續調查確認有違規接觸之事實，將依聯盟規範論處。

規章明確禁止私下接觸 聯盟要求台鋼自律

根據中華職棒聯盟規章第17章《外籍球員管理辦法》第96條規定，外籍球員於8月31日註冊大限後仍隸屬原球團者，原球團至次年度2月底前擁有優先議約權；在未取得原球團出具之離隊同意書前，任何其他球團不得與該球員進行接觸或洽談。

聯盟指出，針對洪一中總教練於開訓典禮的發言，已第一時間介入並要求台鋼雄鷹球團嚴格遵守相關規範。聯盟強調，維持公平競爭環境與規章公信力是運作核心，後續將針對此案進行釐清，若查證屬實存在違規接觸行為，將嚴格依照聯盟規範進行罰款或其他行政處分。

規章修訂需領隊會議決議 修正前仍具強制力

對於外界近期針對「228條款」存廢的討論，聯盟進一步說明，現行規章中有關轉隊規定的修訂，均是依照領隊會議的相關決議施行。聯盟對於未來是否調整相關內容持開放態度，並尊重各球團領隊會議的共識。

然而，聯盟嚴正聲明，在規章正式通過修正前，所有球團仍需遵守現行制度之規範。針對台鋼球團稍早表示「內部訊息傳達疏失」並向富邦球團致歉一事，聯盟表示已知悉，但仍會持續關注後續行政程序是否符合規定，以確保各球團應有的權益與規章的嚴肅性。

