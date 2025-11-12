中職／深夜震撼彈！樂天桃猿球員發黑白文：野球人生終了

樂天桃猿內野手馮健庭。（資料圖／樂天桃猿提供）





中華職棒樂天桃猿隊近日風波不斷，從球員宿舍環境、伙食爭議，到總教練古久保健二突遭撤換，引發球員內部不滿。11日深夜，隊上資深內野手馮健庭在個人Instagram發文，宣布「野球人生終了」，正式結束職棒生涯。

馮健庭在深夜貼出黑底白字圖片，寫下：「有開始就會有結束，感謝Lamigo及樂天球團。」文中感謝所有曾經幫助過他的長官、教練、隊友與行政人員，並強調自己感念每一位的付出與奉獻。

他表示：「每一年每日子每一步都不容易」，感謝自己「從來沒有放棄」，同時祝福大家「健康平安順利」，並期許「能看到更好的自己」。

這篇突如其來的「道別文」引發各界關注，不少球迷與隊友湧入留言區表達不捨與祝福，感謝他多年來在球場上的努力與貢獻。

馮健庭出身於Lamigo桃猿，於2016年中職選秀被球團指名，職棒生涯主要在二軍發展，曾奪下兩座二軍打擊王，場上以拚勁和穩定守備見稱，是樂天桃猿內野的重要支柱之一。

