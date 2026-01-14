中職／湛藍指揮塔報到！ 林岱安霸氣喊：讓富邦重返榮耀

前統一獅捕手林岱安在季後行使自由球員（FA）權利，去年底確定加盟富邦悍將，今（14）天富邦球團為他舉辦加盟記者會，林岱安直言做出這個決定是個很困難的選擇，很感謝球團給予的高度肯定，除了希望盡快融入團隊之外，更霸氣喊話「讓富邦悍將重返榮耀」！

林岱安從2015年效力於中職統一獅隊，去年2025年11月份行使他的自由球員權利，12月份正式宣布他將以7年的球員附帶教練，總價值5600萬元的合約加盟中職富邦悍將球團。他首先向富邦球團表示感謝，對此深感榮耀，也期許自己在往後的日子能以自身經驗幫助球隊，讓富邦悍將重返榮耀，也希望更快地融入富邦這個大家庭。

外界也相當關心，林岱安選擇加入富邦悍將的關鍵因素為何，他坦言「其實這個選擇蠻困難的」，因為要考量的除了球隊還有家庭，「非常感謝JOYCE領隊還有威助副領隊，我覺得跟他們通話之後，更能肯定在富邦悍將不用擔心我的家庭，而是可以放心的打球」。林岱安也特別提到，妻子曾跟他說放心去打球，孩子交給她來照顧，因為知道這很辛苦也不簡單，所以也相當感謝自己的太太與家人。

此外，富邦悍將也為林岱安準備了全新的應援曲，林岱安透露，上次拿這個音檔的時候兒子就在旁邊聽，當下沒有告訴兒子這是誰的音樂，只在聽完之後問他「喜歡嗎？」結果兒子說「好聽」，他開心表示，只要孩子喜歡的話，對爸爸來講就是一個很棒的音樂。

至於未來會如何快速熟悉隊友，林岱安則說，自己從以前到現在唯一都在做的，就是關心自己的隊友，尤其是投手群，相信想要更熟悉每位投手，就必須跟他們多聊天，了解對方的個性和習慣，這在比賽當中都是非常大的幫助。

