中職》王威晨六度連任隊長 誓言奪回總冠軍

中信兄弟今日春訓開訓，正式展開新球季備戰，王威晨與呂彥青續任隊長與副隊長，連續六年擔任隊長的王威晨說，上賽季未能奪下總冠軍，很不「不甘心」，希望能將不甘心轉化為動力，2026年以「奪回總冠軍」為目標。

中華職棒新賽季備戰如火如荼，各隊陸續開始展開春訓，中信兄弟今（2）日於屏東進行開訓儀式，再度連任隊長的王威晨，已經連續六年擔任隊長，創下中信兄弟隊史最長連任紀錄，也展現教練團與隊友對他的高度信任。

王威晨回顧去年的賽季時說，自己是第一次以隊長身份輸掉台灣大賽，雖然當下選手的氣氛都十分低迷，但他認為，大家對比賽都非常有經驗，他喊話：「今年輪到我們拿冠軍，去年歷經輸球，不甘心的心態特別強烈，我相信無論是選手還是教練團，都有同樣的渴望。」

中信兄弟去年雖然在季後賽中以逸待勞，但卻未能在台灣大賽的舞台上阻擋勢頭強大的樂天桃猿，最終無緣總冠軍，成為全隊心中的遺憾。王威晨的「不甘心」誓言，也成為全隊共同的激勵口號，他也希望全隊可以表現出更強的企圖心，一起將總冠軍拚回來，讓總教練平野惠一好好感動落淚一番。

去年開始王威晨將三壘位置讓出、多半作為指定打擊上場，對此王威晨表示：「自己的心態一直都一樣，準備好讓教練可以靈活的使用跟調度，當一個好用、不讓教練擔心的選手。」去年台灣大賽王威晨遭遇傷勢，不過在經歷過數個月的調養以後，他表示自己目前身體狀況完全沒問題。