中職》王維中合體王躍霖 鷹雄兄弟檔＋1

擁有美職、韓職資歷的左投王維中，今年底不在母隊味全龍的60人契約保護名單中，經過外界接觸，台鋼雄鷹24日宣布已與王維中達成加盟共識，將於明年1月春訓投入球隊訓練，球衣背號則是62，並與胞兄王躍霖再次同隊打拚，也成為繼顏郁軒、顏清浤之後，台鋼隊史第2對兄弟檔。

「感謝台鋼球團的青睞，很高興能夠加入這個大家庭，」王維中透過聲明表示：「同時我也想謝謝味全球團這幾年的照顧與球迷們的支持！目前持續訓練為新賽季做準備，期待能在新的球季與大家並肩作戰！」

現年33歲的王維中於2011年加入美職海盜體系，2013年底被釀酒人以「規則五」選秀挑走，得以在隔年站上大聯盟。儘管王維中沒能站穩腳步，此後曾到韓職NC恐龍發展，再獲運動家青睞重返大聯盟，成就獨特棒球之路。2020年投入中職選秀，被重新組隊的味全龍以狀元籤延攬，視為招牌人氣球星。

在中職5季下來，被喻為「龍王」的王維中繳出3.64自責分率，但因身體狀況整體出賽並不穩定，今年更僅在一軍出賽12場、投30.1局，自責分率是破表的6.53，季外未被龍隊納入保留名單。而力拚要在一軍第3年闖入季後賽的台鋼招兵買馬，先是簽下自由球員投手黃子鵬，並與兩屆全壘打王、洋炮魔鷹完成續約，24日再宣布延攬王維中。

2021年中職狀元江少慶上周被統一獅以補償球員選走，2020年返台發展的曾仁和被味全龍吸收，如今2020年狀元王維中轉戰台鋼，3位年齡相近的旅美「海歸」強投無獨有偶，都在今年底同步換隊。