中職》王維中攜手哥哥王躍霖 霸氣喊重現3年前奪冠

近年來表現起伏不定的左投王維中，在季外遭味全龍列為60人名單之外，轉而選擇加盟台鋼雄鷹，與哥哥王躍霖再次成為隊友，也喊話希望可以再度複製三年前的成功，奪下總冠軍。

台鋼雄鷹今（10）日在新啟用的訓練基地「皇鷹學院」展開春訓，雄鷹的新隊員也紛紛亮相，曾旅美、旅韓的王維中成媒體關注焦點，並坦言：「近幾年的狀態確實有點起伏，但對今年的狀態蠻滿意的。」

對於能和哥哥王躍霖再次同隊，王維中表示很開心，可以再次一起為總冠軍打拚，希望可以跟上次一樣，有好的結果。

王維中與王躍霖曾在2023年賽季在味全龍相聚成為隊友，也一起為球隊拿下回歸中職後的首座總冠軍。

談到總教練洪一中，王維中回億，第一次和洪一中對話是他還旅外時：「那時候他們（Lamigo桃猿）幾乎確定要贏總冠軍賽，洪總就問我，等一下要不要一起衝出去？」對於洪一中的執教，王維中說：「就像大家說的一樣，嚴師出高徒嘛。」

王維中也提到在美國訓練期間，有把球速提升回到自己滿意的水準，期盼新賽季可以穩定回到先發行列：「希望不管是在先發、還是牛棚，都能夠做好準備，幫助球隊拿下勝利。」