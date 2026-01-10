中職》王維中攜手哥哥王躍霖 霸氣喊重現3年前奪冠
近年來表現起伏不定的左投王維中，在季外遭味全龍列為60人名單之外，轉而選擇加盟台鋼雄鷹，與哥哥王躍霖再次成為隊友，也喊話希望可以再度複製三年前的成功，奪下總冠軍。
台鋼雄鷹今（10）日在新啟用的訓練基地「皇鷹學院」展開春訓，雄鷹的新隊員也紛紛亮相，曾旅美、旅韓的王維中成媒體關注焦點，並坦言：「近幾年的狀態確實有點起伏，但對今年的狀態蠻滿意的。」
對於能和哥哥王躍霖再次同隊，王維中表示很開心，可以再次一起為總冠軍打拚，希望可以跟上次一樣，有好的結果。
王維中與王躍霖曾在2023年賽季在味全龍相聚成為隊友，也一起為球隊拿下回歸中職後的首座總冠軍。
談到總教練洪一中，王維中回億，第一次和洪一中對話是他還旅外時：「那時候他們（Lamigo桃猿）幾乎確定要贏總冠軍賽，洪總就問我，等一下要不要一起衝出去？」對於洪一中的執教，王維中說：「就像大家說的一樣，嚴師出高徒嘛。」
王維中也提到在美國訓練期間，有把球速提升回到自己滿意的水準，期盼新賽季可以穩定回到先發行列：「希望不管是在先發、還是牛棚，都能夠做好準備，幫助球隊拿下勝利。」
其他人也在看
中職》洪總驚爆網羅布坎南 富邦發聲明：震驚與不解
台鋼雄鷹今天早上在訓練基地「皇鷹學院」舉行春訓開訓典禮，總教練洪一中自爆網羅去年效力富邦悍將的洋投布坎南，由於布坎南受限「228條款」，依規定其他球隊暫時不能搶人。對此，富邦球團火速發聲明表示未出具過離隊同意書，對洪總發言表達震驚與不解。悍將聲明如下：自由時報 ・ 2 小時前 ・ 3
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 10
WBC／不只鄧愷威！黃子鵬也婉拒經典賽中華隊
WBC／不只鄧愷威！黃子鵬也婉拒經典賽中華隊EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 30
MLB／避免薪資薪仲！道奇4人全都完約 有2人是去年世界大賽成員
9日是符合仲裁資格球員和母隊達成新約的期限，道奇分別用160萬美元簽下外野手寇爾（Alex Call）、130萬美元簽下後援投手史都華（Brock Stewart）和162.5萬美元簽下牛棚大將班達（Anthony Banda），4位符合資格的選手都順利完約，避免進入仲裁聽證。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
WBC》中華隊唯一大聯盟投手鄧愷威婉拒徵召！韓媒開心：大利多
效力於舊金山巨人的台灣右投鄧愷威，9日透過經紀公司發布聲明，正式宣布婉拒參加即將到來的世界棒球經典賽（WBC）。鄧愷威在聲明中表示，這是一個極其艱難的決定，但在與家人及球團深思熟慮後，決定將重心放在大聯盟春訓，透過徹底的季前準備來應對最高殿堂的挑戰。消息一出，不僅台灣球迷關注，韓媒《MK Sports》也跟進報導，並表示這對韓國隊是好消息。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 18
經典賽》柳賢振投入國家隊集訓 立誓拿出表現不負太極旗
2026第六屆世界棒球經典賽韓國隊今天（9日）前往塞班島進行集訓，「韓國怪物」柳賢振睽違15年再次入選國家隊，對此，他在搭機前接受韓國媒體訪問時表示，「我代表我的國家，所以我必須堅定決心，在場上拿下好的表現，才能不辜負這份期望。」Yahoo奇摩運動 ・ 23 小時前 ・ 2
投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可
投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 4
MLB》美媒點出林昱珉致命傷！3A表現低迷仍被看好關鍵曝
曾於2024年世界棒球12強賽扛起「中華隊王牌」的左投林昱珉，在經歷了充滿挑戰的2025年球季後，其職業生涯動向仍受矚目。根據權威美媒《棒球美國》（Baseball America）最新公布的2026年各隊農場新秀排名，林昱珉雖在3A遭遇卡關，但仍憑藉優異的變化球表現，位居亞利桑那響尾蛇隊新秀榜第24名。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 19
中職》挑戰賽生死戰震撼救援失敗 陳韻文首度說出真心話
統一獅終結者陳韻文去年在挑戰賽生死戰被林智平敲救命追平轟，以震撼的救援失敗結束球季，他坦言，這一場比賽傷害到球隊，自己很不舒服，也在棒球生涯中留下最深刻的痕跡，「我不想只是自己說會更努力，這不是用講的，我只能用行動來證明自己。」陳韻文去年季中一度轉任中繼，7月回歸守護神後絕好調，留下單季21次救援，自由時報 ・ 1 天前 ・ 5
中職》黃子鵬月薪105萬 成台鋼雄鷹隊史第一個破百萬本土投手
中華職棒台鋼雄鷹今天（9日）為「老虎」黃子鵬舉行加盟記者會，球團特別選在高雄最具象徵意義的左營蓮池潭「龍虎塔」旁意象廣場登場，象徵這位隊史首位自由球員（FA）、港都子弟，將與台鋼雄鷹攜手揭開全新篇章。而在記者會中，領隊劉東洋也透露，黃子鵬一直是球團想網羅的對象，因此在合約上當然不能太失禮，並說：「那子鵬的月薪是105萬，所以他是台鋼隊史第一個百萬月薪的本土投手，我覺得這是非常符合他的身價。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 10
日職》曾從巨人三軍逆襲上大聯盟紅襪 火球男名將澤村拓一社群宣布引退
生涯在日職繳出79救援、99中繼、曾旅美加盟波士頓紅襪的千葉羅德海洋名將澤村拓一，今天（9日）在個人緯來體育台 ・ 1 天前 ・ 3
中職／李博登新賽季不會回鍋中信兄弟 小聯盟約加入前東家紅人
中信兄弟洋投李博登（Brandon Leibrandt）在9日傳出消息，確定和辛辛那提紅人簽下小聯盟合約，新賽季也確定不會回到中職繼續效力。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
MLB》道奇出手補強內野深度 傳和Andy Ibáñez簽下1年短約、撿來Ryan Fitzgerald
美國職棒大聯盟衛冕軍洛杉磯道奇10日持續厚植內野深度，傳出和Andy Ibáñez達成1年短約，再從明尼蘇達雙城撿來Ryan Fitzgerald，意味著40人名單可能還會有所變動，以把Ibáñez納入陣中。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
棒球》經典賽台灣隊15日開訓 43人名單傾向不公布
為了備戰今年3月經典賽，台灣隊將於15日於高雄國家運動訓練中心展開第一階段集訓，屆時以總教練曾豪駒為首的教練團，以及進入43人集訓名單的25至30名選手將會出席，而43人名單傾向不公布，待2月初公布30人正式名單。經典賽台灣隊將於下週四早上10點半舉行開訓儀式，並進行團拜祈福，除了台灣隊教練團和選手自由時報 ・ 5 小時前 ・ 4
日職》林安可西武登錄名「A.LIN」！自嘲二刀流夢碎：還好沒聽我的
「台灣重砲」林安可今（9）日正式披上日職埼玉西武獅戰袍，加盟記者會上揭曉全新背號「73」號。有趣的是，為了區分同隊的台灣選手林冠臣，林安可的球衣名字特別改為「A.LIN」。林安可笑說：「球團建議多個『A』比較好分辨，我覺得OK。希望日本球迷叫我安可或林都可以，只要記得我就好。」中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
中職》遭戰力外後獲2隊邀約 24歲火球男仍回獅隊有原因
統一獅24歲右投林原裕去年季後打冬季聯盟期間，意外被放在60人名單外，由於在冬盟飆速絕好調，吸引至少2隊報價，還有球隊開價比他去年月薪更高的數字，林原裕仍決定回獅隊，除了因為不捨得離開，獅隊有運科投教曾浩哲也是他想續留的原因。意外被獅隊放名單外的23歲火球男林原裕，在冬盟短局數出賽飆出潛力，上月11自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
WBC》Judge領軍美國出征經典賽 洋基主帥Boone樂觀其成
紐約洋基隊重砲手Aaron Judge確定將以「美國隊長」身分出戰今年的世界棒球經典賽，洋基隊總教練緯來體育台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中職》台鋼雄鷹斥資3億打造「皇鷹學院」 全面升級訓練與住宿環境
中華職棒台鋼雄鷹斥資3億的全新訓練基地「皇鷹學院」正式落成，並於9日開放媒體參觀。活動中不僅帶領媒體導覽最新的訓練設施，也首度公開球員宿舍，完整呈現台鋼雄鷹在住宿、休息、餐食、恢復與訓練等各面向的整體軟硬體規劃。Yahoo奇摩運動 ・ 5 小時前 ・ 1
WBC／鄧愷威、黃子鵬婉拒徵召 韓媒：對韓國隊是一大利多
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊將於本月15日在高雄國訓中心展開集訓，不過投手戰力先傳變數。旅美右投鄧愷威與剛轉戰台...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
中職／開訓典禮震撼發言布坎南加入 洪一中稱嘴快連喊「金歹勢」
台鋼雄鷹10日進行開訓典禮，在典禮上總教練洪一中突然爆料表示球隊找來了布坎南（David Buchanan），此話一出不僅讓全場震驚，因違反了「228條款」，更是讓富邦悍將和聯盟先後發表聲明。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言